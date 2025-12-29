國防官員解讀美兩報告核心 拒止中國宰制第一島鏈 台灣是關鍵

針對美國日前發布的「國家安全戰略」(NSS)、「中國軍力報告」(CMPR)。國防官員分析指出，這兩份文件應一併檢視，便可看出在美國目前在印太戰略的核心就是與友盟共同阻止中國宰制第一島鏈，而這必須從阻止中國侵略台灣開始。也因此，美國透過「國防授權法案」(NDAA)、豪豬法案(PORCUPINE Act)等，透過各式管道，在最短時間內協助台灣快速提升戰力。

美國日前先後發布「國家安全戰略」 (National Security Strategy, NSS)、「中國軍力報告」(Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China, CMPR)。根據外媒分析，這部美國總統川普第二任期的首份國家安全戰略在3個段落間提到台灣8次，且措辭較以往更為強烈，並總結認為「外交高度關注台灣合情合理」；中國軍力報告則記錄了中國軍事能力和戰略的發展歷程。

國防官員認為應將這兩份文件連起來看，先看美國如何評估目前的印太地緣戰略與挑戰，再看台灣在其中處於什麼位置、具有何種意義；之後再看美方在國家安全戰略中提出的對策。該官員並指出，在此脈絡下，還有3份文件，包括「國防授權法案」((National Defense Authorization Act, NDAA)、「豪豬法案」(「為區域同伴提供險惡環境下的升級保護」(Providing Our Regional Companions Upgraded Protection in Nefarious Environments Act, 簡稱PORCUPINE Act))及「國會通知書」(congressional notification)，在此5份文件的邏輯與脈絡下，便可清晰看出台灣該做些什麼，以及相關預算為何急於通過。

在中國軍力報告部分，國防官員指出，這份文件寫得非常清楚，第一島鏈的宰制權的爭奪，是所有印太戰略的核心，而中國的目標便是宰制整個第一島鏈及印太地區，並將力量投射至第二、第三島鏈及其他地方。至於美國，並不尋求遏止(strangle)、宰制(dominate)或羞辱(humiliate)中國，而是尋求拒止任何國家在印太建立對美國及其友盟的宰制；也就是說，中國正在發展對整個第一島鏈的宰制，而美國及友盟分擔責任，共同阻止中國的宰制，這在美國過去的國家安全戰略中從未如此清楚的描述。

至於共29頁的美國「國家安全戰略」(NSS)，國防官員指出，其重點在於經濟利益及地緣政治，尤其是印太地區、爭奪第一島鏈宰制權的重要性。其中，前19頁、近三分之二都在談美國自身，然後花了6頁談亞洲，且全圍繞中國，台灣在其中佔了約2頁，份量相當重，由此可見中國現在是美國戰略的核心，而台灣又是中國問題的核心，也就是想要阻止中國隊第一島鏈的宰制，必須從阻止其對台灣的侵略開始。

官員表示，這份報告明白指出台灣是印太地緣政治的核心，並首次將台灣清楚定位為「提供通往第二島鏈的直接通道，並將東北亞與東南亞劃分為兩個不同的戰區。」(Taiwan provides direct access to the Second Island Chain and splits Northeast and Southeast Asia into two distinct theaters)，且指台灣是第一島鏈進入第二島鏈的門戶，若失去台灣，不僅東北亞跟東南亞兩個戰區被分開，甚至是第一島鏈失守後，第二島鏈也將難保的關鍵，因此導出結論，就是所有印太友盟須將第一島鏈守住，而其中的關鍵就是台灣。

該官員並指出，「國家安全戰略」(NSS)特別點名台灣及澳洲須保持很高的軍費，台灣不僅要自我防衛，也有義務與責任維持現狀、阻止中國對第一島鏈的宰制。而「國防授權法案」(NDAA)中的「台灣安全合作倡議」(Taiwan Security Cooperation Initiative)，提供10億美元協助台灣建立未來裝備、訓練、服務，並視台灣所需，針對美國未生產或不及生產的武器裝備，協助台灣自第三方盟國購得；同時也鼓勵台灣必須做出相對投資，強調台灣需加速軍事改革、後備部隊改革，並提升台美共同生產的能量，利用各式管道，在最短時間內協助台灣快速提升戰力。

另一方面，國防官員說明，美國的「豪豬法案」也將台灣與北大西洋公約組織(NATO)及日本、澳洲、韓國、以色列等「北約+」(NATO Plus)成員享有同等軍售待遇，包括軍售額度從原本的1400萬美元提高到2500萬美元；總統提前知會國會的天數也從30天縮短為15天，且過去需逐項透過開口合約購買的武器裝備零附件，也可依年度需求快速採購，不但縮短前段審查與訂約程序，也降低國會審查的嚴格程度及天數，希望加速作業。