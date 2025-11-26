國防小橘書警告斷網危機 葛如鈞嗆數發部:不修法就變「小廢書」

立委葛如鈞今(26)日在立法院拿出國防小橘書質詢數發部,指出台灣通訊網路架構存在重大風險。他表示,行政院官網顯示台灣上空只有一顆ST-2衛星,超過9成網路依賴海纜,與數發部強調的「多元異質通訊網絡」背道而馳,國防小橘書更直接警告「大規模網路癱瘓」風險。

葛如鈞強調,如果能有更多元的衛星,就不會有大規模斷網問題,但現行電信法卻成為最大阻礙。他痛批電信法是「70年前的思維」,要求電信業者董事長必須是台灣人、股權須超過51%,導致Starlink等國際業者完全沒興趣進入台灣市場。

廣告 廣告

葛如鈞舉例,日本、菲律賓、馬來西亞都已專案許可Starlink,烏克蘭戰時都能用星鏈通訊,日本iPhone也已能直連衛星,反觀台灣卻因法規限制而落後。他質問數發部:「國防部說危機可能要來,結果你現在連也連不了,iPhone也不能直連,日本、烏克蘭都已經可以連了!」

針對數發部長回應「要有人敲門才開門」,葛如鈞當場反嗆:「你門不打開,人家為什麼來談?你的法令根本就是不友善的,為什麼要等人家來求你們?」他呼籲數發部應盡速修法,加速台灣衛星電信市場自由化、多元化,否則「就讓國防小橘書變小廢書」。

葛如鈞最後表示願意促進NCC修法,希望數發部能站在相同立場,共同提升台灣通訊韌性,避免被國防部「做文章說網路大規模癱瘓」。

更多品觀點報導

牛煦庭轟小橘書加總統簽名恐政治化 批國防部報告「有點惡心」

張智倫批小橘書加總統簽名重印是「馬屁文化」

