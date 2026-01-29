國防工程不中斷 台灣才撐得住

回顧 IDF 停產的經驗，我們已經清楚看見：能力一旦中斷，代價將以十年為尺度慢慢顯現。（資料照片／張哲偉攝）





三項關鍵風險（若維持現況）

一、工程團隊斷鏈風險



關鍵工程人力隨專案結案而分流、流失，系統整合與解題經驗無法傳承，導致後續專案啟動期拉長、風險升高。

二、能力重建高成本風險



當工程能力中斷後再行重建，所需投入的時間、經費與技術風險，遠高於原先維持任務連續性的成本，且難以回溯補救。

三、戰略嚇阻折舊風險



若嚇阻僅建立在既有裝備與數量，而缺乏持續演進能力，對手可逐步研究、計算並降低衝突成本，削弱長期戰略效果。

廣告 廣告

三個方向性建議（立即可行）

一、從「專案完成」轉向「能力不中斷」



將工程能力視為需被長期管理的國防資產，於專案後期即制度化銜接後續工程任務，避免工程節奏出現空窗期。

二、穩定核心工程團隊的制度定位



明確劃設關鍵工程職能與核心整合團隊，賦予跨專案、跨年度的角色定位，確保經驗累積與世代傳承。

三、建立工程能力累積的可視化指標



以系統成熟度、整合效率、測試覆蓋與演進速度等工程指標，讓能力延續成為可被評估與監督的公共投資。

（資料照片／張哲偉攝）

第一章

從 IDF 停產談起：一次能力斷鏈，十年難補

那是一段很多人以為「已經結束」的故事。

自製防禦戰鬥機（IDF）計畫完成任務、停止生產時，社會的注意力很快轉向下一個議題。飛機仍在天上，基地仍在運作，一切看起來平穩而正常。若只從裝備數量來看，似乎沒有什麼立即的危機。

但在工程體系內部，另一件事情正在悄悄發生。

IDF 計畫真正留下的，不只是飛機，而是一整套曾經被實際運作過的航空國防工程能力——系統整合、飛控與任務系統、測試與驗證、後勤支援，以及跨單位之間長期磨合形成的工作默契。那是一群工程師在無數次測試、失敗、修正中，累積出來的「能把複雜系統真正做起來」的能力。

這種能力，寫不進規格書，也存不進倉庫。

然而，當主要生產與後續研發任務告一段落，工程任務卻沒有被制度性地銜接到下一個演進計畫。團隊開始轉調、分流，部分關鍵人力離開體系。這並非某一次錯誤決策造成的結果，而是一種更結構性的問題——當時的建軍與專案規劃，尚未真正把「工程能力必須不中斷」當成需要被管理的核心資產。

從工程實務來看，航空國防能力從來不是文件或設備的總和，而是高度仰賴人員長期累積的經驗與判斷力。



什麼時候該保守？哪裡可以冒險？



測試數據異常時，是系統問題，還是量測誤差？



跨系統衝突時，該從哪個環節下手解題？

這些能力，多半來自實戰般的專案歷程，而不是短期訓練能快速複製的知識。一旦工程任務中斷，這些「活的能力」便會隨時間流失。

IDF 停產後，影響並沒有立刻顯現。最初只是專案結束、人員轉換，看似正常的組織調整。但幾年後，問題開始一點一滴浮現：新專案啟動期拉長、系統整合風險提高，新進工程師需要更長時間，才能累積到可獨立承擔關鍵任務的程度。

能力斷鏈的代價，並不是一次性支付，而是以十年為單位，持續反映在後續的國防工程效率與風險之中。

更現實的是，當社會終於意識到「能力需要重建」時，所需付出的成本，往往遠高於當初維持團隊與任務連續性所需的投入。這些成本不只來自經費，更來自時間、組織磨合，以及重新承擔的技術不確定性。對國防而言，這是一種昂貴、低效率，且難以回頭修正的損失。

這段經驗提醒我們一個關鍵事實：



國防工程能力若只依附於單一專案存在，那麼即便專案本身成功，能力仍可能在專案結束後悄然流失。



裝備可以封存，工程能力卻會在沒有任務的狀態下迅速消散。

而今天，台灣正站在另一個關鍵節點上。多項航空國防專案進入轉換期，其結構條件，與當年 IDF 停產前後，存在令人警惕的相似性。若我們仍只把「專案完成」視為終點，而未將能力延續納入制度設計，那麼工程團隊流失與能力斷層的風險，仍然會再次出現。

回顧 IDF 的意義，不在於追究過去誰對誰錯，而在於讓我們清楚看見一件事：



國防自主，不只是買對裝備，而是能否讓工程能力持續活著。

這也是本建議書試圖提出的核心命題——不是要回到過去，而是確保台灣未來，在關鍵時刻，仍然有能力自己解題。

在現代戰略環境中，任何裝備的性能、數量，甚至服役時間，對對手而言都是可被蒐集、分析與推算的資訊。

（軍聞社）

第二章

為什麼「工程不中斷」，才是真正的戰略嚇阻

真正的嚇阻，從來不是靠一次展示完成的。

在現代戰略環境中，任何裝備的性能、數量，甚至服役時間，對對手而言都是可被蒐集、分析與推算的資訊。飛彈射程可以被量測，戰機數量可以被估算，基地位置也能被標記。若嚇阻僅建立在「我們現在擁有什麼」，那麼它本質上是一種靜態威懾，會隨時間自然折舊。

但有一種能力，對手難以量化，也無法輕易複製——那就是一個國家是否具備持續自我更新的國防工程體系。

工程不中斷，意味著即使裝備被研究透徹，系統仍能演進；即使對手找到破解方法，下一個版本也正在生成中。對潛在對手而言，這不是一道可以「算完就過」的題目，而是一個必須持續投入資源、卻始終存在不確定性的變數。

這種不確定性，才是真正的戰略壓力來源。

回到現實層面來看，現代戰爭早已不是一次性對決，而是長時間、多回合的系統對抗。從電子作戰、資訊鏈路、感測器融合，到軟體更新與演算法調整，戰場本身就像一個持續演進的工程專案。能否跟上節奏，取決的不是單一裝備的極限性能，而是背後是否存在一支「永遠還在運作中的工程團隊」。

這正是工程不中斷的關鍵意義。

當一個國家能持續進行設計、測試、修正與部署，它就在戰略上展現了一種明確訊號：即便遭遇封鎖、壓力或突發狀況，仍然具備自主調整與快速回應的能力。這樣的體系，不需要高調宣示，卻會在對手的風險評估中，形成一個難以忽視的紅色警示。

對台灣而言，這一點尤其重要。

我們的地理條件，決定了任何衝突都不可能是一場短暫、低成本的事件；我們的民主體制，也不允許以動員焦慮來換取長期備戰。台灣需要的不是恐嚇式的軍事敘事，而是一種讓社會能夠長期承受、穩定運作的國防模式。

工程不中斷，正是民主社會最適合的嚇阻方式。

它不要求全民時時處於緊張狀態，而是透過制度，讓專業體系持續運轉；不靠情緒動員，而是靠工程節奏，累積可信度。當工程師每天仍在解題、系統仍在更新，這本身就是一種安靜卻堅實的防衛訊號。

更重要的是，這種嚇阻不只對外，也對內。

一個能持續產出工程成果的國防體系，會讓社會相信：國防不是黑箱，也不是一次性消耗，而是一項可被管理、可被優化、可被世代傳承的公共能力。這種信任，能降低焦慮，提升韌性，讓民主制度在壓力下依然穩定。

從戰略角度看，對手真正忌憚的，並不是某一型裝備，而是一個即使在最困難情境下，仍然能自我修復與升級的系統。而這樣的系統，唯一的基礎，就是工程能力不中斷。

因此，「工程不中斷」並不是一個產業口號，而是一項清楚、可被對手理解的戰略宣告：



這座島嶼，不只會防守，還會學習；不只會撐住，還會進化。

而這，正是最難被擊敗的嚇阻形式。

第三章

從專案思維，走向能力治理

如果說前兩章談的是「失去過什麼」與「為什麼不能再失去」，那麼真正關鍵的

問題只有一個：我們要如何，確保工程能力不再因為專案結束而消失？

答案不在於做更多專案，而在於改變我們看待專案的方式。

長期以來，國防建設多半以「專案」為基本單位：設定目標、編列預算、完成交付，然後結案。這樣的制度設計，對於採購裝備或單次工程而言，確實有效率。但當對象是高度依賴經驗累積的國防工程能力時，專案導向反而成了一種風險。

因為專案會結束，而能力不能。

在第一線工程現場，真正支撐國防體系運作的，往往不是某一項專案名稱，而是一群能持續解題的人。他們熟悉系統之間的脾氣，知道哪些設計看似可行卻暗藏風險，也知道在測試失敗時，該如何快速調整方向。這樣的團隊，需要的是「持續被使用」，而不是「完成後被解散」。

能力治理，正是為了這件事而生的概念。

所謂能力治理，並不是另設一個龐大的官僚機構，而是把「工程能力本身」明確視為一項需要被管理、被投資、被評估的國防資產。換言之，制度不只關心專案是否如期完成，更要確保在專案之間，工程團隊仍然有明確任務、有成長路徑、有累積價值。

這樣的轉變，並非遙不可及。

在實務上，能力治理意味著：即使大型研發專案尚未啟動，工程團隊仍能透過系統改良、次系統升級、測試平台建構、模擬驗證或前瞻技術實驗，維持設計與整合節奏。這些工作不一定會立刻轉化為新裝備，但它們確保了工程能力始終處於「可啟動狀態」。

對外行人而言，這些看似不起眼；但對對手來說，這代表一件事——台灣的工程體系，沒有空窗期。

更重要的是，能力治理能為民主社會提供一條可持續的國防路徑。它不要求社會長期處於動員狀態，也不依賴情緒高漲的支持，而是透過穩定、可預期的制度安排，讓專業體系持續運轉。這正是民主國家最擅長、也最可靠的防衛方式。

在這樣的制度下，工程師不是被動等待下一個專案，而是清楚知道自己所累積的能力，會被國家長期需要；年輕人進入體系，不是參與一次性任務，而是加入一條能不斷成長、被看見的專業路徑。工程能力，因而得以世代傳承。

對台灣這樣一座島嶼而言，能力治理更是一種生存智慧。

我們不可能在每一個領域與大國比拚規模，但可以在關鍵能力上，保持高度的連續性與反應速度。當工程體系能快速學習、快速調整、快速回應，島嶼的限制，反而會轉化為決策靈活與系統精進的優勢。

這樣的國防，不張揚，卻極為堅實；不靠恐懼動員，卻能長期運作。

從專案思維走向能力治理，並不是推翻既有制度，而是為它補上最關鍵的一塊拼圖。當我們開始用制度守住工程節奏，用治理確保能力不中斷，台灣的國防，就不再只是撐過下一次危機，而是具備了走向未來的底氣。

這不是悲觀的提醒，而是一個清楚的選擇——只要我們願意把工程能力當成國家長期資產，這座島，就有持續自我更新的力量。

第四章

制度怎麼落地——三個可立即啟動的能力延續機制

想像這樣一個場景。

一項大型航空國防專案即將結案，媒體關注的是交付成果，行政體系忙著驗收與結報。但在工程現場，真正重要的問題其實只有一個：這群人，明天要做什麼？

如果制度給不出答案，那麼再成功的專案，也會成為能力流失的起點。

因此，能力延續的制度設計，必須回答三個最實際的問題：



工程任務如何不中斷？



工程團隊由誰來守住？



工程能力要累積到什麼程度？

以下三個機制，正是為此而生。

一、任務不中斷機制：讓工程永遠有下一題

第一個機制，關鍵不在於「多做一個專案」，而在於避免工程節奏出現空窗期。

在實務上，制度可以明確規範：任何主要航空國防專案，在進入後期或結案前，即同步啟動「接續工程任務池」。這些任務未必是新機型研發，而可以是次系統升級、架構重構、軟體演進、測試平台更新，或前瞻技術的工程化驗證。

這些工作看似低調，卻能確保工程團隊持續處於設計、整合與驗證的狀態。

重點在於，工程師不再被迫等待「下一個大案子」，而是清楚知道：專案結束，工程仍在前進。對外而言，這代表台灣的國防工程體系，沒有可以被輕易預測的停滯期。

二、核心團隊穩定機制：把人留下來，而不是再找回來

第二個機制，處理的是最現實、也最困難的問題——人。

工程能力的核心，從來不是組織名稱，而是那一小群能把系統撐起來的人。制度必須承認這個事實，並據此設計穩定機制。

具體而言，國防工程體系中，應明確劃設「關鍵工程職能」與「核心整合團隊」，並給予跨專案、跨年度的角色定位。這些人不是為某一專案而存在，而是為了守住整體工程能力而被制度性保留。

這樣的安排，不僅能降低人才流失，更能讓經驗得以傳承。當資深工程師知道自己不是臨時編組，而是長期被需要的一環，年輕工程師也才會願意留下來，接住那些寫不進文件的經驗。

對民主社會而言，這是一種誠實的制度承諾：專業會被尊重，能力會被珍惜。

三、能力累積可視化機制：讓看不見的成果被看見

第三個機制，則是讓能力延續真正「站得住腳」的關鍵。

工程能力之所以容易被忽視，往往是因為它難以量化。因此，制度必須建立一套能力累積的可視化指標，讓決策者與社會清楚看見：即使沒有新裝備亮相，工程體系仍在前進。

這些指標不必流於形式，而應聚焦於工程本質，例如：系統整合成熟度的提升、測試覆蓋率的累積、關鍵模組自主比例的增加、軟體版本迭代能力的縮短週期，或跨系統協作效率的改善。

當能力被具體呈現，工程延續就不再只是「花錢養人」，而是一項可被評估、可被優化的國防投資。

對外，這傳遞出一個清楚訊號：台灣不只是守住現狀，而是在穩定升級；對內，則讓民主監督與專業判斷能夠真正對話。

這三個機制，沒有任何一項需要等待十年計畫或非常預算。它們需要的，只是一次制度視角的轉換——從「把專案做好」，走向「把能力守住」。

當工程有下一題，團隊有位置，能力有軌跡，國防就不再是一場消耗戰，而是一個持續學習的系統。

這正是小島能夠長久站立的方式：



不靠一擊制勝，而靠每天進步一點點；



不以恐懼動員，而以制度累積信心。

台灣的希望，不在於某一次奇蹟，而在於這些看似平凡、卻從未中斷的工程日常。

一項大型航空國防專案即將結案，媒體關注的是交付成果，行政體系忙著驗收與結報。但在工程現場，真正重要的問題其實只有一個：這群人，明天要做什麼？

（朱明攝）

第五章

工程型國防，為民主撐出時間

在真正的危機來臨之前，民主往往是安靜的。

沒有警報，沒有動員，只有日常的生活節奏——上班、通勤、孩子放學、工程師走進實驗室。正是在這些看似平凡的時刻，國家的安全，其實已經開始被決定。

工程型國防，正是在這樣的日常中，默默運作。

它不追求一次性的震撼展示，也不依賴高調的威嚇語言，而是讓國防工程體系持續運轉、持續學習、持續升級。當系統每天都在被測試、被修正、被改進，民主社會就能在沒有恐慌的情況下，為自己爭取時間。

而時間，正是民主最需要的戰略資源。

在現代衝突中，真正決定勝負的，往往不是第一擊，而是後續能否承受壓力、吸收衝擊，並迅速調整方向。工程型國防所提供的，正是一種「不會在第一波就耗盡」的韌性。它讓社會不必在極端情境下倉促決策，而能在制度仍然運作時，做出理性的選擇。

對台灣而言，這樣的國防思維尤其重要。

我們是一座島嶼，地理條件有限，資源有限，卻選擇了一條最困難、也最珍貴的道路——民主。這意味著，我們不能靠長期動員恐懼來維持戰備，也不能用犧牲制度來換取安全。我們必須找到一種方式，讓國防與民主彼此支撐，而不是互相消耗。

工程型國防，正是這樣的交會點。

當工程能力不中斷，國家就具備了在壓力下自我修復的能力；當制度能守住專業節奏，社會就能避免被一次性危機牽著走。這樣的安全感，不來自誓言，而來自每天仍在進行的工程工作。

更深一層來看，工程型國防其實也是一種民主教育。它讓人民理解：國防不是神秘的黑箱，而是一套可被管理、可被監督、可被優化的公共工程。當社會看得見能力如何累積，就更願意用耐心與信任，支持長期的安全投資。

這種信任，會在關鍵時刻發揮力量。

對潛在對手而言，一個能為民主撐出時間的國家，意味著衝突成本將持續升高、結果難以預測。不是因為對方看不懂我們擁有什麼，而是因為他們無法確定：這套系統，在承壓後，會進化成什麼樣子。

而這種不確定性，本身就是嚇阻。

因此，工程型國防不是消極的防守，而是一種主動的生存策略。它告訴世界：這座島嶼不靠奇蹟，不賭一次勝負，而是用制度守住節奏，用工程累積實力，用民主撐住時間。

只要工程仍在運作，民主就還有空間；



只要制度還在學習，這座島就不會被逼到牆角。

台灣的安全，不在於永遠不面對風險，而在於即使風浪再大，我們也有時間，把事情做對。

這不是樂觀，而是一種經過計算的信心。也是工程型國防，能帶給民主社會，最重要的承諾。

在當代戰略環境中，嚇阻早已不只是軍事展示，而是一場長時間的風險計算。

（資料照片／國防部提供）

結語

工程不中斷，就是最安靜的嚇阻

真正成熟的國防，往往是安靜的。

它不需要每天證明自己存在，也不必不斷向外界宣示決心。它只是持續運作——工程師進出實驗室、系統反覆測試、設計被推翻又重來、版本一代一代更新。對多數人而言，這些畫面不戲劇化，甚至有些無聊，卻正是在這樣的日常裡，國家的安全被一點一滴地累積起來。

工程不中斷，就是這種安靜的力量。

在當代戰略環境中，嚇阻早已不只是軍事展示，而是一場長時間的風險計算。對手會評估成本、時間、不確定性，以及衝突是否能被迅速「結案」。而一個能持續自我更新的國防工程體系，恰恰讓這些計算變得困難。

因為它意味著：即使被看見、被研究、被試探，系統仍在變化；即使承受壓力，能力仍在累積。這不是一種可以被一次性破解的防禦，而是一條不斷向前延伸的工程曲線。

對台灣而言，這樣的嚇阻方式，格外重要。

我們是一座島嶼，資源有限、縱深有限，卻選擇了民主這條最需要耐心與制度支撐的道路。這意味著，我們無法、也不該用焦慮來動員社會，更不能以犧牲制度換取短暫安全。真正可行的選項，是建立一套能在民主條件下長期運作的國防模式。

工程型國防，正是這個答案。

它不要求社會長期處於危機狀態，而是透過制度，確保專業節奏不中斷；不把安全寄託在單一裝備或單一專案，而是讓工程能力本身成為持續存在的國家資產。當能力被好好照顧、被持續使用，國防就不再是一場消耗，而是一個會學習的系統。

這樣的系統，對內能撐住民主，對外形成嚇阻。

因為民主最怕的，不是辯論，而是沒有時間；不是分歧，而是被迫在恐慌中倉促決定。工程不中斷，正是在為民主撐出時間——讓社會能在制度仍然運作、專業仍然在線的情況下，做出理性選擇。

這種時間，不是用來拖延，而是用來把事情做對。

回顧 IDF 停產的經驗，我們已經清楚看見：能力一旦中斷，代價將以十年為尺度慢慢顯現；而一旦失去，再想重建，往往更慢、更貴、更冒險。這不是悲觀的推論，而是工程實務給出的誠實答案。

也正因如此，我們才更有理由相信：只要制度設計正確，工程能力是可以被守住、被延續、被傳承的。

從專案思維走向能力治理，從一次性成果轉向持續演進，並不需要推翻體制，而是需要一個清楚的共識——國防工程能力，本身就是戰略核心。當我們願意用制度守住它，用耐心累積它，用信任支持它，台灣就不會在關鍵時刻變成「來不及準備的那一方」。

這樣的嚇阻，不吵鬧，卻真實存在。

它存在於每一次系統更新裡，存在於工程團隊沒有被解散的選擇裡，也存在於社會願意為長期能力投資的理性判斷裡。它不會製造恐懼，卻會讓對手清楚知道：這不是一座可以輕易被迫停下來的島。

工程不中斷，不是口號，而是一種生活方式；



不是激情，而是紀律；



不是奇蹟，而是每天都有人在把事情做好。

而這，正是台灣最安靜、也最難被擊敗的嚇阻。

※作者為航空國防工程第一線工作者，長期投入於航空系統整合、工程管理與國防科技相關實務。曾親身參與多項國防工程專案，熟悉從設計、測試、驗證到後勤支援之完整工程流程，並長期關注國防工程能力如何在制度層面被延續、被治理。近年持續以「工程型國防」為核心觀點，撰寫專文探討國防自主、科技韌性與民主制度如何相互支撐。其關注重點不在單一裝備或採購項目，而在於國家是否具備持續自我更新的國防工程能力，以因應高度不確定的安全環境。本建議書內容，係基於實務觀察與工程經驗所提出之制度性反思與建言，期能作為政策討論、制度精進與跨部門溝通之參考。