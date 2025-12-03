國防市場不斷擴大 日本企業積極發展「軍民兩用」並瞄準海外市場
[Newtalk新聞] 隨著國防市場不斷擴大，日本企業正競相以「軍民兩用」為成長策略。《日本經濟新聞》報導，IHI和NEC等公司都在增加員工。外國企業也開始關注日本市場，國防科技公司Anduril Industries於3日宣布將進軍日本市場。
報導指出，發展「軍民兩用」以及利用尖端資訊技術對於提升日本的競爭力至關重要。
三菱重工、川崎重工和IHI這三大重工業企業的國防相關銷售額正在快速成長。根據日經價值搜尋（Nikkei Value Search）顯示，截至2026年3月的財年，國防領域（包括航空航太等）的綜合銷售收入預計將達到2.68兆日圓（約新台幣5400.3億元）。這相當於截至2022年3月會計年同期數據的2.3倍，而2022會計年度日本政府的國防開支尚未真正開始大幅成長。
為日本自衛隊生產飛機發動機和飛彈火箭發動機的IHI社長井手博表示：「海外投資者首先會問的是，『國防部門會怎麼樣？』」。預計在2026年3月前，國防相關部門的銷售收入將年增50%，達到2,300億日圓（約新台幣463.5億元）。
該公司每年都會為航空和國防業務增聘數百名員工。即便如此，人力仍無法跟上業務擴張的腳步。
報導指出，重工業企業的國防部門過去利潤微薄，成長前景渺茫；如今，已經出現盈利。三菱重工的航空、防務和航太部門貢獻了20%的銷售額和30%的營業利潤。
生產雷達、天線和防空系統的NEC公司也將國防相關業務視為成長領域。該公司計劃在截至2026年3月的財年結束時，將其國防相關人員增加1,600人，比截至2021年3月的財年增加1,600人。雖然具體地點尚未公佈，但從截至2027年3月的財政年度開始，生產設施將擴建2萬平方公尺。
報導指出，國防相關產品的使用壽命長達數十年。其漫長的生命週期意味著需要時間才能收回研發成本。而且，市場僅限於日本自衛隊。日企需要一個良性循環：從民用領域獲利，利用這些資金研發新的國防技術，然後再將這些技術應用於民用領域。
報導指出，，IHI公司已將其為國防研發的飛機發動機技術應用於民用飛機，從而實現了國防和民用業務的雙用途發展。重工業企業也積極推動無人貨運飛機和其他飛行器的軍民兩用研發。
從事聲納業務的OKI公司於2023年對其水下聲學測試設施進行了33年來的首次翻新。該公司正致力於將其聲學技術應用於民用領域。
日本的國防裝備銷售從長遠來看，開發海外市場，特別是亞太地區市場，也至關重要。日本政府也致力於擴大武器出口。高市早苗政府計劃在2026年上半年取消國防裝備出口僅限於「五種」非致命性裝備的限制。
另一個問題是銷售結構。作為日本最大的製造商，三菱重工並未積極拓展海外市場，認為國防裝備的轉移最終應由政府主導。該會社社長伊藤榮作曾表示「我們的政策將維持不變」。商界則認為僅靠私人企業無法應對，呼籲政府建立支持體係以擴大出口。
在武器轉讓方面，日本的鄰國韓國正不斷提升其在全球市場的影響力。韓國貿易投資振興公社（KOTRA）將作為控制中心，促進韓華等國防相關企業的出口。
放眼全球，一些國防企業的規模遠超過日本。即使是日本最大的製造商三菱重工，其國防部門的銷售額也只有美國最大製造商洛克希德·馬丁公司的1/10。
更多Newtalk新聞報導
高市早苗引用「進擊的巨人」台詞籲投資日本！矢板明夫曝背後策略
中日交惡後「首起」！中國海警指控日籍漁船非法闖入釣魚台
其他人也在看
LINE Pay Money啟動日 支付生態大搬風/法人加碼年終布局 台股放量續漲228點氣勢旺/被動元件火力十足 鈞寶領五檔高掛紅燈｜Yahoo財經掃描
美股在比特幣與AI概念股強彈、殖利率漲勢趨緩、聯準會12月再降息一碼機率逼近九成的激勵下全面走揚，道瓊工業指數上漲0.39%，那斯達克指數上漲0.59%，標普500指數上漲0.25%，費城半導體指數勁揚1.84%。盤面焦點落在科技與半導體族群，資料中心高速連結解決方案商Credo財報與財測優於預期股價飆漲；英特爾在拿下蘋果低階M系列晶片代工訂單的傳聞加持下大漲8.65%；AWS宣布新一代AI晶片將採用輝達NVLink技術，輝達、新思科技續揚；比特幣週一重挫後急彈7%，帶動相關挖礦股與比特幣ETF同步反彈，台積電ADR則在AI情緒回溫下走強1.53%。 亞股今日漲跌分歧，日股續漲1.14%、韓股同步走揚1.04%；而港股下挫1.28%，上證指數同步拉回。 台股部分，今（3）日跟隨國際風向開高走高，加權指數終場大漲228.77點、收27,793.04點，漲幅0.83%，成交值4,406.19億元，上櫃指數也小幅收紅。台積電(2330)在ADR帶動下續攻，收盤站上1,450元，鴻海(2317)小漲收227元；受子公司南亞科(2408)獲利報捷與高階玻纖布題材加持，南亞(1303)表現亮眼，南亞科與華邦電(2344)則在早盤大漲後走勢分歧、收盤一紅一黑。AI伺服器供應鏈買氣不減，廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)續強撐盤，CPO矽光子族群由上詮(3363)強攻漲停、帶動波若威(3163)、華星光(4979)、聯亞(3081)、聯鈞(3450)輪動點火，被動元件則由解禁出關的鈞寶(6155)鎖住漲停，帶著今展科(6432)、華容(5328)、千如(3236)、金山電(8042)全面亮燈。今日盤面科技權值與題材股齊發力，推動台股再度逼近2萬8千點關卡。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 11 小時前 ・ 1
大摩全線上修！點名「亞洲AI10傑」驚掉下巴 聯發科、京元電等「6台廠」爭光入列...台積電CoWoS擴產近八成
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台積電在先進封裝的擴張速度，再度被外資評為「超越原本的全部想像」。摩根士丹利最新出爐的區域深度報告揭露，AI伺服器拉...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
00878增3刪3！遊戲股王入列 00922換血這10強！
依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，本次新增的京元電子、鈊象、臻鼎－KY係因股利分數達標而被納入；其中刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電回神！一度漲30元至1440元 股市名師：季線1390元最安全
台積電回神！今（2）日盤中一度上漲20元至1,435 元，專家指出，若投資人想布局，靠近季線約1,390 元的位置相對更具安全性。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
從「賣早了」到「含淚賣」孫正義喊後悔遭批演技/法人回補逾百億台積電領漲 台股強彈221點收高/台玻人氣爆棚奪成交王 南亞集團作帳力道強勢湧現｜Yahoo財經掃描
美股在美債殖利率跳高、關稅持續拖累製造業、比特幣重挫等利空夾擊下全面走低，道瓊工業指數下跌0.9%，標普500指數跌0.53%，那斯達克指數下挫0.38%，費城半導體指數小跌0.07%。經濟數據方面，美國11月製造業PMI連9個月低於榮枯線，反映新訂單與產能仍承壓，市場資金自高檔AI股與加密貨幣概念股獲利了結。科技股部分，Google與博通走弱，而輝達受惠宣布投資新思科技20億美元，新思大漲4.85%，輝達也由跌轉漲1.66%；台積電ADR下跌1.31%，呈現震盪整理。 亞股今日表現相對穩健，日股收幾乎持平，韓股走揚1.9%；港股小漲，上證指數則微幅下跌。 台股部分，今（2）日在台積電(2330)、台達電(2308)雙權值撐盤帶動下走出獨立行情，加權指數盤中一度大漲近400點，終場上漲221.74點，收27,564.27點，成交值4,704.43億元，上櫃指數則是意外翻黑。台積電不受ADR回落干擾，早盤攻上1,440元，收漲20元至1,430元；台達電(2308)宣布全資收購晶睿(3454)，搶攻樓宇自動化與智慧安防商機，激勵股價走揚至989元，晶睿(3454)則跳空鎖住漲停93.6元。 年底作帳與塑化景氣落底題材發酵，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)齊步走高，台聚(1304)、亞聚(1308)、台達化(1309)盤中亮燈，盤面資金明顯迴流傳產，台玻(1802)受惠高階玻纖布需求暢旺與轉機題材，勁揚至37.10元、爆出約26.9萬張大量奪下成交王，南亞(1303)成交約23.3萬張名列第二，攜手成為今日帶動台股走出獨立行情的多頭指標。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 10
台達電砸37億溢價收購 晶睿漲停爆12萬張買單排隊搶買
台達電（2308）昨日召開重訊記者會表示，將以每股100元溢價16%，砸約37億元將旗下子公司晶睿通訊股份全數吃下。消息一出，晶睿（3454）今日股價開盤就鎖上漲停價93.6元，更有近12萬張買單排隊等買，台達電也並未閒著，同步上漲2%同歡，直逼千元大關。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
台塑集團點火！南亞爆14萬張奪成交王 分析師揭1關鍵：先觀望「否則避之不及」
台股今（2）日早盤反彈300餘點，截至上午10時30分，南亞（1303）爆出14.2萬張大量，領軍台塑集團點火上攻。運達投顧分析師吳官隆表示，南亞今在65.5元有長上影線，若無法攻克，再加上利多頻傳之際，外資卻連2日站在賣方之下，意味著短線上，市場對題材雖然認可，但股價已先反應，建議空手者先觀望，否則震盪時避之不及。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
富爸爸出手就是猛！台達電豪擲37億收購晶睿 父子股價雙雙噴出
智慧樓宇與安控應用整合再下一城。台達電子工業（2308）與旗下子公司晶睿通訊（3454）於12月1日晚間同步公告，雙方董事會皆已通過股份轉換案，台達電將以每股現金100元、總金額約新台幣37.33億元的條件，收購晶睿剩餘43.12%股權，未來晶睿將正式成為台達電100%持有的全資子公司，並終止上市與公開發行。由於本次交易價格較公告前五個交易日的平均收盤價溢價約16.8%，消息一出即引爆市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
《各報要聞》輝達20億美元 入股新思科技
【時報-台北電】AI大廠輝達（NVIDIA）以20億美元入股新思科技（Synopsys），同步啟動跨越CUDA加速運算等多項深度合作。市場解讀，此舉已非單純策略聯盟，而是輝達提前在「3D IC時代」布下關鍵棋局。隨製程領先不再等同算力領先，台積電提出晶圓代工2.0，意味下一輪半導體主導權將從製造轉向生態系。業者表示，輝達此刻押注全球最大EDA廠，透露意欲掌控3D IC生態與規格制定權。 晶片從「越作越小」轉向「越疊越高」。台積電、英特爾與三星全面投入3D IC解決方案競賽，從CoWoS、EMIB、TSV到混合鍵合（Hybrid Bonding），都是兵家必爭。背後核心是，若無法突破傳統封裝與互連瓶頸，再先進的2奈米、埃米製程也無法滿足大型模型時代算力需求。 台積電提前預告晶圓代工2.0時代來臨，9月更與日月光率台廠成立3D IC先進封裝製造聯盟，半導體業界分析，由大廠共領台廠產業升級，聯盟成員以台設備廠占多數，如致茂、竑騰、弘塑等。 EDA業者說，相較傳統單顆晶片布局，3DIC需要全面的系統化設計方法，並強調跨領域協作；晶圓代工廠仍是此技術能否到位關鍵力量，從晶圓級封裝到異質整合全都在時報資訊 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
快訊／預期營收達66億！美股開盤「這檔科技股」漲破8％
先前比特幣跳水，讓美股受到衝擊，如今比特幣強勢反彈讓上個交易日美股收高，本次交易日大盤走勢可再留意。此外，今（3）日ADP就業報告掀牌，11月就業市場惡化；另外，微晶片科技（Microchip Technology）提高12月銷售預測，也對未來提出較佳展望，屬科技股中較重大消息之一。今日美股開盤，微晶片科技（MCHP）漲超過8%三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
台股盤前／比特幣暴跌6%嚇趴美股！台指期夜盤漲196點 台股今有望開紅
12月首個交易日，美股遭比特幣暴跌與日本股債雙殺衝擊，四大指數全面收黑。比特幣暴跌逾6%，跌破8.6萬美元關卡，重挫市場風險偏好，加密貨幣概念股同步下挫，拖累美股科技板塊走弱。不僅如此，日本債券殖利率飆升引發拋售潮，全球債市連動走跌，美債價格承壓，道瓊終場回落逾420點，中斷五連漲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
〈美股盤後〉比特幣回神升破91000美元 道瓊漲超185點
美股週二 (2 日) 收盤走高，科技股買盤回溫，投資人對聯準會即將降息的期待持續升溫，比特幣一度上漲逾 7%，重返 9 萬美元關卡，美債與美元走勢趨於穩定。鉅亨網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
第一金投顧董座黃詣庭：台股明年上看3萬3 中小型股有望異軍突起
第一金（2892）旗下第一金證券今日（2）舉行2026年投資趨勢論壇，第一金投顧董事長黃詣庭表示，展望2026年，台股主軸仍然是AI相關產業，預估指數明年有望挑戰31000點，高點約落在第四季，中小型股在具備基本面及題材支撐下，亦有異軍突起的機會。如果屆時經濟情勢更樂觀，甚至有望挑戰33000點；低點可能是25000點，應會出現在第二季。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
AI、軍工、鋼鐵三大題材輪動，短線資金追逐熱門股全解析
短線資金追逐的熱門股 篩選邏輯為: 週漲幅排名前 5% : 表示個股為當週強勢股，通常是市場關注的焦點。 週成交量排名前 5% : 代表交易非常活躍，流動性高，市場參與度強。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中華電：AI時代海纜頻寬需求大增 台灣躍跨太平洋樞紐
（中央社記者江明晏台北2日電）AI時代，頻寬需求大增，中華電投資的海纜SJC2和Apricot銷售率皆逾8成，已接續投資E2A、AUG海纜；董事長簡志誠表示，台灣是跨太平洋重要樞紐（hub），吸引投資帶動頻寬需求，中華電也強化東南亞布局，力拚國際事業群營收雙位數成長。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 14 小時前 ・ 615
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相EBC東森娛樂 ・ 10 小時前 ・ 10
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 326
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 173
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2