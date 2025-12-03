國防市場不斷擴大 日本企業積極發展「軍民兩用」並瞄準海外市場

三菱重工為日本自衛隊生產的Ｘ－２先進技術実証機 圖：取自維基百科 by 防衛装備庁 (航空自衛隊撮影） CC BY 4.0

[Newtalk新聞] 隨著國防市場不斷擴大，日本企業正競相以「軍民兩用」為成長策略。《日本經濟新聞》報導，IHI和NEC等公司都在增加員工。外國企業也開始關注日本市場，國防科技公司Anduril Industries於3日宣布將進軍日本市場。

報導指出，發展「軍民兩用」以及利用尖端資訊技術對於提升日本的競爭力至關重要。

三菱重工、川崎重工和IHI這三大重工業企業的國防相關銷售額正在快速成長。根據日經價值搜尋（Nikkei Value Search）顯示，截至2026年3月的財年，國防領域（包括航空航太等）的綜合銷售收入預計將達到2.68兆日圓（約新台幣5400.3億元）。這相當於截至2022年3月會計年同期數據的2.3倍，而2022會計年度日本政府的國防開支尚未真正開始大幅成長。

為日本自衛隊生產飛機發動機和飛彈火箭發動機的IHI社長井手博表示：「海外投資者首先會問的是，『國防部門會怎麼樣？』」。預計在2026年3月前，國防相關部門的銷售收入將年增50%，達到2,300億日圓（約新台幣463.5億元）。

該公司每年都會為航空和國防業務增聘數百名員工。即便如此，人力仍無法跟上業務擴張的腳步。

報導指出，重工業企業的國防部門過去利潤微薄，成長前景渺茫；如今，已經出現盈利。三菱重工的航空、防務和航太部門貢獻了20%的銷售額和30%的營業利潤。

生產雷達、天線和防空系統的NEC公司也將國防相關業務視為成長領域。該公司計劃在截至2026年3月的財年結束時，將其國防相關人員增加1,600人，比截至2021年3月的財年增加1,600人。雖然具體地點尚未公佈，但從截至2027年3月的財政年度開始，生產設施將擴建2萬平方公尺。

報導指出，國防相關產品的使用壽命長達數十年。其漫長的生命週期意味著需要時間才能收回研發成本。而且，市場僅限於日本自衛隊。日企需要一個良性循環：從民用領域獲利，利用這些資金研發新的國防技術，然後再將這些技術應用於民用領域。

報導指出，，IHI公司已將其為國防研發的飛機發動機技術應用於民用飛機，從而實現了國防和民用業務的雙用途發展。重工業企業也積極推動無人貨運飛機和其他飛行器的軍民兩用研發。

從事聲納業務的OKI公司於2023年對其水下聲學測試設施進行了33年來的首次翻新。該公司正致力於將其聲學技術應用於民用領域。

日本的國防裝備銷售從長遠來看，開發海外市場，特別是亞太地區市場，也至關重要。日本政府也致力於擴大武器出口。高市早苗政府計劃在2026年上半年取消國防裝備出口僅限於「五種」非致命性裝備的限制。

另一個問題是銷售結構。作為日本最大的製造商，三菱重工並未積極拓展海外市場，認為國防裝備的轉移最終應由政府主導。該會社社長伊藤榮作曾表示「我們的政策將維持不變」。商界則認為僅靠私人企業無法應對，呼籲政府建立支持體係以擴大出口。

在武器轉讓方面，日本的鄰國韓國正不斷提升其在全球市場的影響力。韓國貿易投資振興公社（KOTRA）將作為控制中心，促進韓華等國防相關企業的出口。

放眼全球，一些國防企業的規模遠超過日本。即使是日本最大的製造商三菱重工，其國防部門的銷售額也只有美國最大製造商洛克希德·馬丁公司的1/10。

