國防弊案屢爆拿執政黨沒轍 陳菁徽：這就是閹割國會監督權的代價

近日國防部多項採購案，得標廠商的背景引發各界質疑，包括室內裝修公司、茶葉公司等。對此，國民黨立委陳菁徽質疑，想像一下，這樣的潛在醜聞若發生在美國會怎麼做，國會早就有一連串措施，因此陳菁徽直言，「還國會改革公道者，必民進黨；國防弊案，完全證明國會改革必要性」。

國民黨立委陳菁徽。（資料照／中天新聞）

陳菁徽今（16）日中午在臉書發文，好萊塢電影《火線掏寶》（War Dogs）裡，兩個呼麻的年輕人靠著鑽漏洞，把原本做按摩床單的生意變成了美國國防部的軍火大單。大家看電影覺得是荒謬喜劇，但在台灣，這卻是正在發生的國防驚悚片。

陳菁徽談到「福麥國際公司」，其在涉足國防產業前，該公司的實績是「修廁所」、「補地磚」、「買電話機」。一家靠著地方政府零星土木修繕維生的微型雜工公司，竟然在2024年底突然打通任督二脈，臨時去登記加了「國際貿易」和「化學原料批發」，搖身一變就拿下了5.9億元的RDX（黑索金）炸藥採購案。在變更登記前，它連進口資格都沒有。

接著是「鴻璋茶業」，本業是賣茶葉禮盒，轉身就能拿下海軍司令部的伺服器維護、甚至極度機敏的國防部兵推系統。後來被告、被判刑，為了規避檢驗，還在同一個地址搞出「鴻璋、鴻鈞、鈞威、鈞立」四個影分身，國防廠商當成手搖飲連鎖店在開嗎？反正一個公司臭了，我就開一個新的。

更別提那些賣鞋子的去賣步槍底火、菸酒商得標重機槍彈藥案。當原本應該嚴肅、專業的國防供應鏈，變成了斜槓青年的創業樂園，這背後真的沒有鬼？

陳菁徽想問，平日最愛把「認知作戰」、「紅色滲透」掛在嘴邊的沈伯洋委員，面對這種毫無資安背景的茶行去維修國軍戰術電腦，突然都不黑熊、戰貓了，甚至還在委員會說這是趨勢。如果不肖廠商是白手套，背後連結的是紅色供應鏈，這難道不是最大的國安破口？

面對質疑，國防部長顧立雄竟爆氣說，「這些廠商就是有把握才會參與標案」。簡直讓人細思極恐。什麼叫「有把握」？是原本毫無專業背景的廠商突然對軍火有把握？還是他們對「拿到標案」這件事背後的人脈很有把握？這些公司多數集中在南部，大家不要忘記，台南可是沒有任何一席國民黨委員。

國防部長顧立雄。（資料照／中天新聞）

陳菁徽指出，在野黨立委王鴻薇、馬文君抓到弊案，我們只能開記者會砲轟賴清德，只能在委員會質詢那些實問虛答的官員。我們想要調閱合約細節？國防部不給就是不給；想追查背後的影武者？對不起，大法官說立法院沒有強制調查權，那是監察院的事。但監察院是誰的人？是那些會輕輕放下的人。我們怎麼跟民進黨政府鬥？在野黨的立委再認真，也是像狗吠火車，民進黨是站著，也把錢賺了。

陳菁徽舉例，想像一下在美國，這樣潛在的醜聞可能會怎麼做，面對這種潛在醜聞，國會早就召開聽證會，要求官員、涉及弊案的人士全部必須出席、提供文件、接受民意的檢視，無正當理由不出席要被追查、做虛偽的陳述要被課責，文件不繳交要面對處罰，全民都會盯著，這才是現在民眾希望民意代表幫他們把關，幫他們追查的樣子。

陳菁徽感嘆，可惜的是，以上的做法大法官通通說不可以。大法官說，查弊案不是你們立法委員的職責，大法官說，國會不可以強制官員不能說謊、大法官說，國會不可以要求涉及弊案的廠商繳交文件，民眾想要的正義，大法官通通都說違憲。

國民黨立委王鴻薇。（資料照／中天新聞）

陳菁徽直言，如果國會改革法案沒有被做掉，今天這些「賣茶葉修伺服器」、「修廁所賣炸藥」的相關人等，就得坐在聽證席上，在偽證罪的壓力下；那些護航的官員，就得在宣誓下交代清楚是誰授意放水。

最後陳菁徽說，民進黨政府用行動證明了國會改革的必要性。因為權力不受節制、調查權被閹割，民進黨這頭貪婪的巨獸才能如此肆無忌憚，把國庫當成自家的提款機。請大家一定要記得，這就是閹割國會監督權的代價。還國會改革公道者，必是這遍地的弊案。

