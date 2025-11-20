國防手冊新增總統簽名 她酸：亂花錢印廢物

▲國民黨前發言人李明璇說，《全民國防手冊》最好笑的在第19頁：「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」（圖／翻攝李明璇臉書）

[NOWnews今日新聞] 國防部新版《全民國防手冊》19日起普發至全國約983萬戶，內容引發熱議，國民黨前發言人李明璇指出，第19頁內容荒謬，竟直接寫「任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息都是假訊息」，這根本是政治操作，企圖提升官員支持度，但卻要讓里長發放說明，把基層搞得人仰馬翻。

李明璇說，她近日走訪各里辦公室時，「一踏進去就看到地上一箱一箱『中央派下來的貨』」，里長們抱怨連連，里幹事需親自投遞手冊、回答里民疑問，甚至協助「搞恐嚇宣傳」，造成行政人力極大負擔。李批評，「亂花錢印一大堆廢物！」政府最會的不是保護人民，而是「恐嚇人民」。

李明璇說，民進黨宣稱手冊可教民眾應對老共攻擊，但實際效果有限，甚至還要解釋，「不是投降就代表輸喔，不是這樣的喔！」手冊改版還要加上總統賴清德的親筆簽名，更凸顯政治操作意味，而非真正強化防備。她批評，賴清德此舉是「不是在防老共，而是在防自己的支持度下降」。

李明璇強調，真正負責任的政府應強化防備、降低風險，而非以文字或手冊製造恐懼。她呼籲，手冊發放應考慮基層負擔，並以實質措施保障民眾安全。她指出，國防預算雖年年增加，武器採購爭議頻仍，但一本手冊無法真正抵擋威脅，只會拉高緊張恐慌，強迫人民活在敵意與焦慮裡，政府應以行動而非符號操作，確保國家安全與民眾防護。

