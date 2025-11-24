國防手冊被當垃圾！全國家戶普發「小橘書」 民怒大樓物業丟回收

記者許芷瑄、黃澄柏 / 台北報導

有「小橘書」之稱的全民安全指引，陸續普發全國，卻引發在野黨質疑浪費錢，拼湊資訊！內政部長劉世芳今天嗆提供錯誤訊息的人，要嘛是公主病或王子病，這本小橘書一定比小紅書更有參考性質，呼籲大家應該先看，再決定要不要丟到垃圾桶。不過被列在首批發放的台北市，卻有不少民眾反映里長裝傻不發，還有大樓管理員直接拿去回收。

全民安全指引陸續普發全國。

全民安全指引首批在離島和台北各區發放，許多人的信箱都收到這小橘本，不過也有網友反映自己根本沒收到。

一名內湖網友就直擊到一疊小橘本還好好捆綁著被丟在大門地上等回收，社區管理員還一直強調是稅金印的，讓網友不滿直嗆「就是稅金印的所以我要」。另外也有松信民眾反映里長裝傻不發，去要才給。

民進黨台北市議員許淑華：「民政局要落實這個民防手冊要送到每一戶、每一個家庭的手中，讓大家知道怎麼樣防災、怎麼樣救災。」

許淑華說應該要發到家戶。

台北市松山區里長：「我們相信社區物業跟我們講的份數。（有大樓拿的份數是比較少的嗎？）有份數比較少，但是後來有幾個社區有額外跟我要。」

這一頭非當事里長幫喊冤，但另一頭藍白猛攻國防手冊火力不減。

民眾怒大樓物業把小橘書丟回收。

國防部副部長柏鴻輝VS.國民黨立委張智倫：「（後來賴總統才講說要簽名，要多印這麼多份嗎？）因為我們當時候我們討論，是我們國防部由行政院下授給我們來做指導然後來做，那後來我們在九月份以後，大家發現這個…（忘記簽名了？）不是。獲得大家的好評加印。」

國防部副部長柏鴻輝VS.民眾黨立委麥玉珍：「（內容設計真的滿荒謬的，誰在炸彈掉下來的時候還慢慢翻？）平常就要準備，所以為什麼說做一個平常的指引。」

內政部長劉世芳：「提供這個訊息的，要嘛就是公主病，要嘛就是王子病，他可能是在無塵室長大的。我想這本小橘書一定比小紅書更有資訊的參考性。」

劉世芳說「小橘書一定比小紅書更有資訊的參考性」。

內政部長劉世芳也忍不住烙重話，畢竟多間外媒和駐台外館表態支持國防手冊，作家楊斯棓也分析，近期不少網軍加入猛攻，正是因為獨裁者都不樂見「預先武裝」，是否踩到中國敏感神經，答案很清楚。

