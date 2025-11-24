國防手冊被當垃圾？ 劉世芳：盼王子.公主病先看內容

台北市 / 綜合報導

國防部日前啟動普發新版「全民國防手冊」，每戶一本，總計印製1100萬本，但卻被批評浪費公帑。民進黨立委蘇巧慧表示，安全指引是為了教導民眾如何面對天災人禍，卻遭指宣布作戰，對此，內政部長劉世芳也表達看法。

可以聽到，劉世芳認為，提供這樣錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大，或者就是公主病、王子病，但無論怎樣，所有台灣人都不是公主、王子，希望先看一下內容再決定要不要丟回收桶。

