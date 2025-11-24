「國防手冊」扯國際接軌！楊智伃一張圖讓林飛帆閉嘴

賴政府斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，引發外界討論，國安會副祕書長林飛帆強調，長期受到軍事威脅的國家，包括芬蘭、瑞典、波羅的海三國，都已長年推動全民防衛手冊。對此，國民黨前發言人楊智伃曬出一張包含芬蘭、瑞典和法國負責民防、國安、安全協調的官員經歷圖表示，林飛帆的國安資歷敢不敢比肩國際。

楊智伃今天（24日）在臉書發文表示，最近民防手冊風波越鬧越大，不是因為台灣不該做民防，而是因為民進黨的民紡手冊漏洞百出，除了內容被藍委徐巧芯 國民黨桃園市議員凌濤一一找出瑕疵爭議，更讓一個完全沒有國安專業背景的人，林飛帆，跳出來替賴清德的國安護航洗地。

廣告 廣告

楊智伃指出，民防手冊攸關戰備準備、人民安全，結果賴清德把它變成「側翼指南」嗎？能做出這樣毫不具專業的民防手冊濫用人民公帑，第一個跳出來洗地的林飛帆更被人詬病。請問林飛帆哪一項資歷足以代表國安體系發言？為了替賴清德洗地、擦屁股，真的不必秀下限。

楊智伃請問林飛帆哪一項資歷足以代表國安體系發言？為了替賴清德洗地、擦屁股，真的不必秀下限。（圖/資料照）

楊智伃進一步指出，既然林飛帆、民進黨喜歡對外宣稱「國際接軌」，但法國、芬蘭、瑞典任命的都是外交官、軍事專家、戰略官僚，不是什麼「黨部副秘書長」、「側翼頭號發言人」、「社運明星」。

圖取自楊智伃臉書。

楊智伃直言，結果民進黨任用的林飛帆：不是軍事專業、不是外交官、不是國安官僚、不是危機管理專家、甚至沒有任何政府部門內的專業歷練。在專業上明顯不足，真正的專業是跳出來替賴清德漏洞百出的民防手冊洗地？

楊智伃最後語重心長表示，民防是戰備專業事務，不是民進黨大內宣廚房節目。國安機關不是民進黨中央黨部的外包發言室。台灣人民值得的是安全，不是側翼。民防手冊可以討論、需要改善，但民進黨把國安議題當政治酬庸、把民防當文宣工具，才是最危險的事。台灣需要真正的國防專業，不需要更多尸位素餐的側翼。

延伸閱讀

火上澆油？高市早苗重申立場未變：應主張就必須主張

美烏日內瓦首輪磋商 盧比歐：和平方案期限可調整

今年冬天更冷？反聖嬰機率升 林得恩曝台灣60%機率中獎