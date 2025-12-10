國防授權法案刪除邀台 揭仲憂：大陸恐參加明年環太軍演

美國國會參、眾兩院最終版的「國防授權法案」（NDAA）已出爐；但引人注意的是，參議院版「邀請台灣參與環太軍演」的內容，卻在最終的兩院版遭到刪除。對此，淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲表示，第一個可能是川普政府目前正與北京就經貿談判與明年4月的訪中行進行磋商，認為這段文字可能會帶來變數；但他更擔心，川普政府是否在考慮恢復邀請大陸參加「環太平洋」（RIMPAC）多國聯合演習，所以才要將這段已多次出現在相關法案中的文字移除。

美軍公布的2026年「環太平洋」聯合演習標誌。 (圖/美國海軍)

揭仲解釋，在本次「國防授權法案」中，將撥給最高10億美元供於推動「台灣安全合作倡議」，相較2025年度的3億美元提升3倍以上，雖然最後究竟能執行多少，還是取決於行政部門，仍顯示美國國會參、眾兩院對台灣的高度支持。

揭仲指出，因此「邀請台灣參與環太軍演」的內容被移除，甚至連「邀請台灣擔任觀察員」的修正文字都不留，應該是美國行政部門出面運作國會領袖進行調整。若推測屬實，則美國行政部門可以保留「台灣安全合作倡議」等內容，卻要將「環太平洋」演習部分移除，就可能是值得我方注意的警訊！

揭仲。(圖/截自揭仲臉書)

揭仲表示，美國行政部門要移除「邀請台灣參與環太軍演」的內容，第一個可能的原因是，不邀大陸參加、卻邀台灣參加，使「環太平洋」演習看起來像是針對大陸、變相的反中軍事聯合演習；在華府正與北京磋商經貿談判與明年川普總統的國是訪問之際，川普政府核心人士不願在此時讓北京有這種聯想，也可能是想藉這個舉動，向北京釋放善意。

不過揭仲指出，他比較擔心第二種可能，即川普政府的國安高層正在考慮是否恢復邀請北京參加「環太平洋」演習，當作推動明年4月國是訪問順利成行的見面禮；若真有這種可能性，則在「國防授權法案」中保留「邀請台灣參與環太軍演」的內容，就顯得不太適合，特別是演習的相關邀請可能在明年1月就會開始。

抵達夏威夷參加2016年 「環太平洋」演習 的大陸054A型巡防艦衡水號。(圖/美國海軍)

揭仲認為，若沒有這層考慮，就很難解釋美國行政部門為何可留下「台灣安全合作倡議」、「台灣安全援助路線圖」與評估成立「區域應變儲備庫」等內容，卻單獨要運作國會領袖拿掉「環太平洋」演習的相關內容？

大陸在2014年與2016年曾應美國的邀請，派艦隊參加「環太平洋」演習；2018年1月時又再度接到美國的邀請，但在5月23日被美國以「在南海爭議上的軍事擴張造成區域局勢不穩」為由而撤銷，之後就再也沒有收到參加這項演習的邀請。

