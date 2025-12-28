《國防授權法案》撥10億美元援台 明居正揭美方盤算：台灣獲援金額是菲律賓4倍

​美國參、眾議院日前通過「國防授權法案」，內容包括強化台灣防衛、抵禦中國威脅等。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，國防授權法、國家安全戰略報告和台灣保證落實法的脈絡非常清楚，一道又一道強化美國自己和台灣，以及美國和亞太各國的合作能力，目標即為對抗中共。

明居正說明，國防授權法的金額非常大，原先美國戰爭部要求8千多億預算，結果這次預算高達9千億美元，將近1萬億美元的，創下近年新高。這筆預算將用於軍費、國土安全部、國務院、能源部的相關安全計畫，以及情報單位和國安單位。

廣告 廣告

明居正指出，具體投入項目包括，第一，武器現代化，打造太空軍、無人機艦和新的海上艦隊等；第二，防禦系統，打造金穹，並在台灣打造類似的防空體系；第三，網路安全，因為網路戰爭已成為現代戰爭的一部分；第四， 軍人福利和軍人家庭福利等。對外部分，此次9000多億的國防授權法中，未來5年將給予菲律賓2億5000萬美元，給予台灣10億美元，為菲律賓的4倍。目的是強化台灣安全合作倡議，提升台灣防衛能力，以及美國和台灣間的合作。

明居正提到，此次國防授權法中清楚寫明，第一，美國將和台灣合作開發與生產無人系統；第二，台美合作海巡訓練。台灣安全合作倡議不只無人系統和海巡，也包括暫時醫療裝置、作戰補給和戰鬥傷亡照顧能力，當戰爭真正爆發時，美國能幫助台灣做好準備，而不是在無準備情況下爆發戰爭。

明居正揭美國印太防線關鍵布局

明居正表示，美國要求制定2026年到2030年的財政年度美台海巡整合訓練。中共海警為第二海軍，海警執法根本是準戰鬥任務，中共近年的演習已正式將海警船編進演習序列中，等於海軍的一部分。真正戰爭緊急時，可能將飛彈系統裝載回海警船，便等同於正規軍艦，因此中共海軍對美國而言是很大的威脅。美國要擴大和台灣之間海巡整合訓練計畫，派遣美方海巡團隊來台，提升台灣海事執法和嚇阻能力，以應對中共對台灣的灰色作戰。

明居正進一步說道，美國要求五角大廈在2026年3月1日前啟動與台灣共同開發無人系統和反無人系統能力的計畫。美國現在正和台灣打造一個兩國間最先進的武器系統合作計畫，並和南韓打造船艦，和日本打造船艦、戰鬥機，因為這三個國家有很強的製造能力，而美國現在已無能力，也就代表美國認為這些地方很重要。

更多風傳媒報導

