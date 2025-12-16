國防採購爭議連環爆 陳菁徽：證明國會改革必要性

國民黨立委陳菁徽直指，民進黨長期閹割國會監督權，才讓不具專業背景的廠商一路闖關得標，國防亂象正不斷出現，證明了國會改革的必要性。（圖／摘自陳菁徽臉書）

國防採購爭議接連浮現，包括炸藥、彈藥等問題不斷遭爆，相關案件引發在野黨強烈反彈。國民黨立委陳菁徽直指，民進黨長期閹割國會監督權，才讓不具專業背景的廠商一路闖關得標，國防亂象正不斷出現，證明了國會改革的必要性。

陳菁徽表示，電影《火線掏寶》描繪素人鑽漏洞承包美國軍火，被視為荒謬喜劇，但類似情節卻在台灣真實上演。她指出，連民眾都質疑「修廁所的能賣炸藥、賣茶葉的能做資安」，身為立委實在笑不出來。

陳菁徽點名福麥國際公司，過去僅承接地方政府零星修繕工程，業務包括修廁所、補地磚、買電話機，卻在2024年底臨時變更登記，新增國際貿易與化學原料批發項目後，隨即拿下金額5.9億元的RDX黑索金炸藥採購案。她質疑，該公司在變更前甚至不具進口資格，國防部審查形同虛設。

陳菁徽也指出，鴻璋茶業本業為茶葉禮盒，卻得標海軍司令部伺服器維護，甚至涉及高度機敏的國防部兵推系統。她指出，相關人員後續涉案判刑，卻在同一地址衍生多家公司規避檢驗，質疑國防廠商管理是否淪為「一家公司出事就換一個名字」。

對於鞋商承包步槍底火、菸酒商得標重機槍彈藥案。陳菁徽表示，當國防供應鏈變成斜槓創業樂園，背後是否存在結構性問題，政府必須說清楚。她也質疑，平日高喊認知作戰與資安風險的民進黨立委，面對毫無背景的廠商承接國軍戰術電腦維修，卻選擇淡化風險。

陳菁徽指出，國防部長顧立雄稱廠商「有把握才會參與標案」，反而更令人不安。她質疑，這樣的把握究竟是專業能力，還是對取得標案門路的把握，政治責任不容模糊。陳菁徽說，在野黨立委王鴻薇、馬文君揭露弊案後，只能透過記者會與質詢追查，但調閱合約遭拒、要求說明被阻，大法官又裁定立法院無強制調查權，形成監督斷鏈。國會被剝奪工具以後，在野立委再怎麼努力，也難以制衡執政黨。

陳菁徽並列舉多起歷年重大爭議案件，直指權力缺乏制衡，才讓弊案一再發生，包括如興案金額15億元、新竹棒球場案12億元、台鹽綠能11億元、鐘文智案4.9億元、就業安定基金0.7億元、獵雷艦案200億元、力暘光電91億元、聯合再生70億元、遠航超貸60億元、體育協會40億元、三立王牌交易所詐騙22.6億元、大同炒股12.5億元、桃園八德農地10億元、超思雞蛋5.2億元、大創4億元、永豐金超貸3億元，以及吳乃仁案1.7億元。

陳菁徽強調，民進黨政府已經用行動證明國會改革的必要性，當監督權被閹割、權力不受節制，國庫自然成為提款機，這正是社會必須付出的代價。

