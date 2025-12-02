生活中心／綜合報導

提供醫療後送專機服務的安捷航空，近期斥資四億多元，把一架義大利製的11人座螺旋槳客機，改裝成偵搜機，用來追蹤中國軍艦收集情報。從飛行測試至今已經多次偵獲中共軍艦，安捷航空計畫要把數據提供給海巡署來參與全社會防衛任性的建設計畫。

鎖定海上一艘船隻，馬上偵獲是中共情報船。安捷航空防衛安全事業處處長洪曉榮：「我們前面有安裝光電儀，這個光電儀就是像望遠鏡，我們曾經有看到七八十公里的一個目標。」大功臣就是它，空中偵察機「蒼鷹號」，台灣安捷航空近年來投入軍用領域，從飛行測試到現在，已經多次偵獲中共軍艦。安捷航空防衛安全事業處處長洪曉榮：「基本上我們的初發心，當然是希望可以透過我們民間能量的整合，讓政府在灰色地帶上還有執法上有更好的工具，來掌握海上的情事。」

廣告 廣告

國防擴張！安捷航空斥資逾4億元 客機改裝「偵搜機」

安捷航空將一架螺旋槳客機，改裝為偵察機，投入軍用領域。（圖／民視新聞）

斥資超過四億元，將義大利製的11人座螺旋槳客機改裝，機腹下方配備有美國製合成孔徑雷達系統，還有紅外線熱顯像儀，打造空中偵察機，進行海洋情監偵任務。安捷航空防衛安全事業處處長洪曉榮：「其實如果沒有人要做，其實永遠都不會做，我們是身為一個台灣的航空公司，我們也希望可以率先可以整合這些能量。」台灣少見，但總得有第一人，畢竟這種"軍民合作"在美國等其他國家，已經非常常見，能夠有效蒐集情報，來因應中國軍機軍艦，越來越頻繁的侵擾，而且這種輕型飛機執行任務的成本，可能只有軍機的十分之一。

國防擴張！安捷航空斥資逾4億元 客機改裝「偵搜機」

安捷航空將一架螺旋槳客機，改裝為偵察機，投入軍用領域，且飛行成本較低。（圖／民視新聞）



國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲：「P-3的這個飛行成本，一小時大概來到一萬兩千美元，那相對的使用這種小型商業飛機，改裝的輕型的海洋巡邏機，它的飛行成本可能是在一千美元到一千兩百美元之間。」相對低的成本，監控對岸活動，參與國防擴張，就盼有更多民間企業投入全社會防衛韌性建設計畫，強化國防建設。

















原文出處：國防擴張！安捷航空斥資逾4億元 客機改裝「偵搜機」

更多民視新聞報導

【淡江傳真】淡江大學攜手 Taiwan AI Labs 共推 FedGPT 認證課程 跨域學生零程式也能打造 AI 工作流

中國女星才爆離世！傳下1位是「這大咖男星」線索曝

他查教召見「納編戰時動員」：要上戰場？後指部回應了

