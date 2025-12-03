國防支出應否達5％？王鴻薇揭數據示警：有烏克蘭化傾向

國防總預算佔比不斷拉高，民進黨政府卻始終不肯為國軍加薪，質疑不斷。（國防示意圖／本報資料照片）

政府擬推1.25兆國防特別預算，引發爭議，《Yahoo奇摩新聞》11.9萬人參與的網路投票顯示，有4成5網友表示不支持、3成4贊成。藍委王鴻薇示警，烏克蘭軍事支出佔總支出高達31％，連以色列也不過14％，從台灣國防預算佔比看來，好像真有烏克蘭化的傾向！

王鴻薇發文表示，台灣國防預算到底太多、還是太少？最近美麗島電子報公布一項民調，問明年台灣國防預算佔總預算1/3到底是太多還是太少？結果有33.5％民眾認為太多，35.9％民眾認為剛好，有13％認為太少。多或少有自由心證，沒有比較沒有概念。目前仍在交戰中的俄羅斯普丁剛批准明年度預算，對烏克蘭的軍事支出佔總支出達1/3，至於全部軍事支出，據媒體報導是佔總支出的40％。

王鴻薇強調，另一方也在全力應戰的烏克蘭，軍事支出佔總支出則達31％。「以上兩個國家，都是還在打仗的國家！」

王鴻薇指出，台灣國防支出應不應該達到GDP 5％？民進黨很多側翼舉了以色列的例子，說以色列的國防預算佔GDP 9％。以色列國會批准的今年年度國防支出約為1100億新謝克爾，約佔國內生產毛額GDP的9%，而2025年政府總預算為7560億新謝克爾。所以以色列的國防預算佔總預算支出不過14％，遠低於1/3。從台灣國防預算的佔比看來，好像真的有烏克蘭化的傾向！她說明，有人懷疑1/3是怎麼來的，115年度行政院編列總預算3兆350億元，國防預算佔9495億元，簡單的數學。而且這還不包括後來賴清德說八年再增加1.25兆。

網友表示「所有的東西都是一直漲價！這幾年看到一些工程都是一直再追加預算一直追加工程款！就唯獨這個保護自己的武器都不用更新！那乾脆送人就好了」、「再多的預算，也是別人用剩的，也不一定準時到付。我們消費者買東西還有貨到付款，但我們的國防都是先給別人錢，還不一定到貨」、「增加再多國防預算打算和大陸比賽嗎？能發生有效嚇阻作用嗎？還是再一個國家淪為美國的盤子？」

