國防教室變春宮戰場！女教官裝針孔偷拍前任激戰 花7萬找徵信社外流

社會中心／高雄報導

女教官在教室裝針孔偷拍前任私密片。

高雄市某高中一名女主任教官，因不滿前男友與新歡在校內約會，竟在「國防教室」天花板與牆壁裝設針孔攝影機，偷拍2人發生性行為的過程。事後她更花費7萬元委託徵信社人員，將私密性愛影片與照片上傳至網路。高雄地院審理後，依散布竊錄性影像等罪，判處女教官與徵信社人員各6月徒刑，緩刑2年。

根據判決書指出，這名女主任教官與A男（化名）曾是同事及情侶關係。分手後，女教官不滿A男與新歡B女（化名）交往，且得知2人常利用校內教室幽會。2023年6月間，女教官利用受邀回校開會的機會，潛入該校的「國防教室」，將2組針孔攝影機及無線網路機分別藏在天花板、投影布幕旁及牆壁上，成功竊錄到A男與B女在教室內發生的5次性行為畫面。

廣告 廣告

女教官偷拍前任私密片並PO網。（示意圖，非當事者／PIXABAY）

2023年9月，女教官調任至該校擔任主任教官，見A男與B女戀情依舊，心生報復念頭。2024年10月，她找上徵信社的員工，支付7萬元報酬，委託其將偷拍的性影像散布出去。徵信社人員隨即在臉書發布3篇文章，並附上性愛影片與12張照片，內容直接揭露學校名稱、職稱，並讓不特定多數人得以辨識A男與B女的身分。被害人發現後憤而報警，警方持搜索票查扣女教官的硬碟與手機，全案因此曝光。

法院審理時，女教官與徵信社人員均坦承犯行。法官考量2人已與被害人達成和解，且徵信社人員已依調解內容賠償20萬元完畢，被害人也同意給予緩刑機會。最終，高雄地院依共同犯無故散布非法攝錄他人性影像罪，分別判處2人有期徒刑6月，可易科罰金，並宣告緩刑2年。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

更多三立新聞網報導

憂科技執法「救護車慘卡4分鐘」不敢讓…最衰苦主：我選擇死亡

雙親慘死眼前！童吃櫻桃驚恐喊是血 遭嘲「孤兒」拒上學

精舍命案中醫師證稱：急救嘶吼快叫救護車，在場信眾竟冷眼無人理

麻醉退了變個人？美男不懂西班牙語「術後竟狂飆流利外語」嚇壞醫

