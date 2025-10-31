國防新里程！地表最強M1A2T戰車營「正式成軍」

對美採購的戰車舉行成軍典禮，而總統賴清德也來到新竹584旅親自視導。（圖／東森新聞）





川習會結束，我們的國軍持續強化戰力！對美採購的戰車舉行成軍典禮，而總統賴清德也來到新竹584旅親自視導。

歷史性的一刻，CM-11 勇虎戰車將作戰任務交接給M1A2T戰車，開啟國軍裝甲戰力新里程。

國軍官兵：「我們要承擔重任，勇往直前。」

我軍對美採購的108輛M1A2T，去年底交付國軍後，經歷長達半年多測評驗收，如今正式成軍由陸軍裝甲，584旅聯兵三營換裝M1A2T，而總統賴清德也親臨見證。

總統賴清德：「只有實力才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，堅決反併吞反侵略，反對推進統一，反對一國兩制。」

廣告 廣告

儘管日前落幕的川習會，美中沒有談論到台灣議題，我國軍依舊展現防衛決心，這款戰車車身複合式裝甲，不僅防護力強採用AGT－1500燃氣渦輪引擎可迅速機動，火力也相當驚人，搭載口徑120公厘的滑膛戰車砲，有效射程內能貫穿，850公厘均質鋼板。

聯兵三營營長丁寶順：「120公厘這個主砲的火力，當然是更加的提升，可以有效的摧毀敵人。」

軍方規劃M1A2T戰車將全數部署北部地區，除了584旅全旅換裝外，269旅一個連換裝駐守林口台地擔負，反登陸打擊任務，確保台北港桃機場等關鍵基礎設施安全。

M1A2T也將搭配無人機，延伸戰車連火力打擊能力，強化反登陸作戰任務。