國防條例協商三度卡關！他譴責傅崐萁拖延：帶國民黨走向衰弱
[Newtalk新聞] 軍購特別條例日前審竣送出委員會尚待協商，民進黨立法院外交及國防委員會召委、立委陳冠廷今（9）日排定下午2時召開朝野協商，但國民黨卻要求延期。對此，在協商前夕，陳冠廷受訪時直言，相關協商已一延再延，並點名國民黨團總召傅崐萁持續拖延，甚至不排除與國民黨主席鄭麗文訪中行程有所關聯。
陳冠廷表示，上週已配合國民黨兩度延期，希望營造較為理性的討論氛圍，讓國防三法及相關條例能順利推進，但今日已是第三度配合，對方仍以各種方式拖延與阻撓。他直言，「是不是跟他們主席去中國有直接或間接關係」，令人質疑。
他強調，民進黨立場並非一定要在協商中取得共識，但至少應該展開實質討論，「不要恐懼協商」，才能讓國防條例持續往前推進，尤其軍購部分更應優先處理，不應再拆分條例或另設機制，導致進度延宕。
陳冠廷也透露，日前與民眾黨立委王安祥溝通時即強調，即便協商未必有結果，但仍應進行討論；此外，近期與美國參議員會面時，雙方也認為台灣應強化國防，顯示國防法案具高度必要性。
他指出，每逢美國國會議員訪台，朝野皆表態支持國防，但一旦進入實質審查階段，卻屢屢遭遇拖延，「到底是中方因素，還是國民黨內部問題」，值得外界深思。
陳冠廷更進一步表示，「我現在不是譴責國民黨，我是譴責國民黨的總召傅崐萁」，直指目前協商卡關的關鍵就在於傅崐萁個人。他批評，傅崐萁一再主導延後協商，「把整個國民黨帶進死胡同、帶向衰弱」，並呼籲國民黨中生代與青壯派應勇於發聲，不應任由單一人士主導黨路線。
陳冠廷最後呼籲，國民黨應出席今日下午協商，即便沒有共識也應先討論，否則只會持續陷入空轉，無法向國人說明國防條例的重要性，進而影響台灣整體防衛布局。
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