國防條例協商今召開！藍不參加、白營不理照出席...綠委陳冠廷轟：已配合延期兩次、跟鄭麗文訪中有直接或間接關係

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立法院院會預計今（9）日下午針對國防特別條例召開協商會議，國民黨團提議延期協商日期，被外界認為與近期的「鄭習會」有關，立法院外交及國防委員會民進黨籍召委陳冠廷表示，堅持按照原訂日期9日召開協商，民眾黨國防立委王安祥則說，尊重召委決定，會照常出席表達立場，國民黨團則表示不會出席協商會議。陳冠廷今日上午受訪表示，其實上周已經配合國民黨延了兩次了，當然會連結到是否跟鄭麗文去中國有直接或間接關係。

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政府提出8年1.25兆元的國防特別預算，基於法源基礎「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，日前與民眾黨、國民黨對案版本在朝野無共識下完成初審，在重要條文幾無共識下交付黨團協商，立法院原訂於今日召開協商會議，由陳冠廷召集，且已發出「最速件」開會通知，但國民黨團卻又發函建請延後至「15或16日」開會。

民進黨強調，國防沒有模糊空間，安全也不能等待，國民黨、民眾黨今天下午會給出什麼答案？大家拭目以待。民進黨表示今天下午2點，立法院外交及國防委員會召委陳冠廷，將針對國防特別預算條例草案召集朝野黨團協商，持續爭取法案過關的機會。

國民黨團人士昨日表示，國民黨團一定支持國家軍購，也不反對國家軍購，但不能浮編預算。黨團認為因國防預算已排擠到教育、社福等民生預算，要審慎面對。

至於民眾黨團則表示，民眾黨團支持提升國防戰力，目前軍購特別條例也已完成審查，因此在黨團協商階段會出席，表達黨團的立場。

陳冠廷今日上午受訪時表示，其實上周已經配合國民黨延了兩次了，那時候是希望藉由和平的氣氛，未來討論時才會比較順遂，所以已經延期兩次了，但他們這次再用奇怪的方式拖延、阻擾，當然會連結到是否跟鄭麗文去中國有直接或間接關係。也感到非常遺憾，國民黨團每次都在阻饒國防特別條例的進展。

陳冠廷說，朝野不見得會在這次協商之後有共識，但總是要有討論，才可以往前進一步，如果真的沒有辦法達到結論的話，立法院長韓國瑜再來協商，到時候朝野還可以繼續談，可是如果沒有前置過程的話，等於沒有實質討論，最後又會造成朝野衝突。

民進黨也直言，國民黨團是否要拖到鄭習會結束受到中共的指示，才要來談軍購，民眾黨團呢？支持嗎？也請說明白，國防安全沒有模糊空間，安全也不能等待，今天下午國民黨、民眾黨會給出什麼答案，大家拭目以待！

（圖片來源：鄭麗文臉書、陳冠廷臉書、維基百科）

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