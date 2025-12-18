國防標案老闆娘自認當人頭 張啓楷怒轟：反常必有妖

國防部招標案爭議延燒，資本額僅10萬元的高雄鴻璋茶業有限公司承攬政府標案，老闆娘林怡君16日受訪後，又在社群軟體發文自稱「我是人頭」、「大不了把我頭砍下來」。國防部長顧立雄17日備詢時得知此事，當場嘴巴張大，轉頭詢問一旁幕僚相關情況。

民眾黨立委張啓楷。（圖／中天新聞）

民眾黨立委張啓楷17日在政論節目中提出質疑，他指出炸藥不僅要符合標準，更須如期履約，若該交付時未能交付，將影響國防建軍進度。張啓楷批評顧立雄無法回答這個問題，僅表示若違約、解約就扣保證金，但質問「我們本來要有的火藥怎麼辦？」

廣告 廣告

張啓楷進一步強調，標案牽涉品質問題，業者必須具備實績與經驗，但得標業者資本額不足又缺乏經驗，直言「國防部不就變成笑話部？」他對顧立雄當日備詢表現感到憤怒，並提及鴻璋茶葉行老闆娘在社群軟體坦承自己是人頭一事，質疑軍營網路安全如此嚴肅，卻隨意讓工讀生進入。

國防部長顧立雄。（圖／中天新聞）

針對軍營資安議題，張啓楷指出，顧立雄在立委質詢時回應「只要沒有外洩就好」、「只要資格符合就好」，批評其完全缺乏保防觀念，認為任何人進入軍營都應先考量資安問題，感嘆「以前那麼老練的顧立雄，整個都走樣去了」。

張啓楷另點名福麥公司，指其得標加總共14億元的火藥標案，質疑為何找沒有經驗的裝修公司承攬。他表示顧立雄被問及此事時「見笑轉生氣」，直批「反常必有妖」。張啓楷指出，顧立雄惱羞成怒後辯稱招標時只要資本額符合即可投標，但質疑資本額如此小的公司如何能得標14億元的國防部標案，批評顧立雄不僅未認錯，還替得標廠商掩蓋，強調「資本額不夠的意思就是如果倒了，就只賠你這麼多錢」。

延伸閱讀

行政院修陸海空軍刑法等4草案 表錯忠最重可判刑7年

茶行得標海軍資訊案 徐巧芯驚了：竟讓工讀詐欺犯嫌進營區工作

福建號航艦剛通過台海 「聯合戰備警巡」又23架次擾台