國防標案茶行闆娘自爆「我是人頭」 張啓楷：反常必有妖

承攬國防部標案的高雄鴻璋茶業老闆娘自爆是人頭，國防部長顧立雄也傻眼。（示意圖／資料照／劉宇捷攝）

國防部招標案爭議不斷，資本額僅10萬元的高雄鴻璋茶業有限公司承攬政府標案，老闆娘林怡君16日出面受訪後，又在社群軟體稱「我是人頭」、「大不了把我頭砍下來」。國防部長顧立雄聽17日備詢得知，嘴巴張大問一旁幕僚在哪裡？白委張啓楷質疑「事出反常必有妖」。

民眾黨立委張啓楷17日在《新庶民大頭家》節目質疑，炸藥不只要合乎標準，且要如期履約，如果該給的時候沒給，那不是影響國防建軍進度嗎？顧立雄連這個問題都沒辦法回答？說什麼到時候如果違約、解約，扣他的保證金就好了？但我們本來要有的火藥怎麼辦？

張啓楷強調，第二還牽扯到品質，為什麼所有的標案，業者本身一定要有實績，就是他以前一定要有這個經驗。結果得標的業者本身資本額就不夠，業者又沒經驗，國防部不就變成笑話部？今天國防部長的備詢讓人非常生氣，鴻璋茶葉行老闆娘自己出來說，在社群軟體承認「我就是一個人頭！大不了你把我的頭砍下來？」軍營的網路是多嚴肅的問題，結果你隨便找個工讀生就進去了？

張啓楷提到，結果今天立委在問的時候，國防部長說「他只要沒有外洩就好了」、「只要資格符合就好了」，完全沒有那種保防的觀念嗎？不要說工讀生，任何人進去，是不是都要先顧慮資安的問題？結果以前那麼老練的顧立雄，整個都走樣去了。

張啓楷直批，除了茶行，更嚴重的是福麥，得標加總共14億的火藥，記者跟立委問，怎麼會找沒經驗的裝修公司來做這個事情？顧立雄竟然見笑轉生氣，「反常必有妖！」他惱羞成怒以後怎麼說？說招標時只要資本額合乎的就可以來？明明資本額那麼小，怎麼可能去得標14億的國防部標案？結果不只沒有認錯，還幫得標廠商掩蓋！資本額不夠什麼意思？「如果倒了，就只賠你這麼多錢！」

