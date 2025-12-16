國防標案連傳爭議 柯志恩痛批：綠營執政無所不貪

立委柯志恩批評，民進黨執政以來，大貪小貪無所不貪，不僅高層權貴、國營事業董座接連涉案，更荒謬的是食品商、雞蛋商、裝修商、茶葉商輪流上場。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委柯志恩十六日批評，民進黨執政以來，大貪小貪無所不貪，不僅高層權貴、國營事業董座接連涉案，更荒謬的是食品商、雞蛋商、裝修商、茶葉商輪流上場。

柯志恩質疑，裝修公司成軍火商，賣茶葉蛋也能賣飛彈？這年頭，吃銅吃鐵不稀奇，吃炸彈才是真本事。

柯志恩說 ，外界質疑數億元國防採購疑似為特定廠商量身訂做，國防部長顧立雄動怒回應，強調只要具備「合法設立證明、納稅證明、從事國際貿易」三項資格即可投標。然而，採購法設計的只是最低門檻，而國防採購具高度機敏且攸關國安，更應以風險控管與專業審查為最高原則。

她痛批，但顧部長卻一派輕鬆，將「最低法律門檻」與「國防採購把關」畫上等號，甚至辯稱「只要能買到就能履約」。如此律師魂上身，拿採購法條當擋箭牌，彷彿程序合法就能一筆抹去所有疑慮，難道真把人民當傻瓜？

柯志恩指出，法律上的「可以」，不等於軍武採購的「應該」，更不等於「合理」。國防部長更不能用「反正做不到就罰錢」的邏輯回應質疑，對一般工程案或許成立，但對戰備物資與軍火採購，這是極其危險的思維。如果炸藥拿不到，最多罰四千萬元，萬一交貨延遲或品質出問題，請問會不會影響戰備計畫，相關責任又該誰來承擔？

柯志恩提到，顧立雄還說，「要廣增商源，讓所有有能力的廠商都能進來」。重點是，誰來定義「有能力」？一個沒有爆藥相關執照、沒有處置或倉儲能力、沒有軍品或管制物資經驗，資本額又遠低於風險規模的公司，究竟憑什麼被國防部認定為「有能力廠商」？比這家廠商更具資格者不知凡幾，為何偏偏選中它？

柯志恩問說，更何況，過去多少弊案，不都披著「公開招標、一切合法」的外衣？人民要問的，從來不只是「合不合法」，而是為何政府採購總是疑點重重、充滿疑竇？

柯志恩進一步說，更諷刺的是，這不是第一次得標廠商令人「驚嘆」，而這些廠商的共同點就是：小公司、大標案，首次投標就能一口吞下巨額生意。若早知條件如此寬鬆，其他百工百業真不知該羨慕還是該捶心肝？難怪有網友戲稱「吃銅、吃鐵、吃炸藥，下次賣茶葉蛋也能賣飛彈」？

