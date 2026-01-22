國防機密外洩疑雲延燒 陳培瑜告發黃國昌涉違國安法規 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民眾黨立委黃國昌日前於立法院外交及國防委員會審查國防特別條例的機密會議中，涉嫌將涉及軍購與國防的重要機密資料攜出會議室，其中更有長達42秒時間不在監視器拍攝範圍內，引發國安疑慮。民進黨立委陳培瑜今（22）日表示，已代表立法院民進黨團前往台北地檢署，正式告發黃國昌涉嫌重大違反《國家機密保護法》及《刑法》相關規定。

陳培瑜指出，根據她調閱立法院監視器畫面顯示，黃國昌將機密文件帶離管制區長達1分15秒，其中有42秒完全消失於監視器死角。她說，更令人憂心的是，在這段期間內，隨行助理明顯攜帶手機在側，國防機密是否遭翻拍、側錄或外流，外界無從得知。

陳培瑜表示，黃國昌對外僅宣稱攜帶機密資料「不到30秒」，與實際影像顯示明顯不符，真正關鍵的正是那段「消失的42秒」。她質疑，這段時間究竟發生什麼事，至今黃國昌既未道歉，也未對社會清楚交代，反而一再指控他人「政治抹黑」，無法回應國安層級的嚴重質疑。

陳培瑜強調，國防安全攸關國家存亡，任何人都不能以「不小心」為理由踐踏機密管制紅線，無論身分為何，都必須接受最嚴格的法律檢驗。她並呼籲檢調單位儘速釐清事實，還原真相，給社會一個清楚交代。

對此，律師黃帝穎也指出，黃國昌僅承認監視器拍到的30秒，卻刻意避談另外42秒的空窗時間，而這段時間正好位於監視器死角，更令人高度懷疑是否刻意規避監控。

黃帝穎質疑，黃國昌在那42秒內，究竟如何處置手中攸關國防安全的機密資料，外界無從得知，因此已向台北地檢署告發黃國昌涉嫌違反《國家機密保護法》及洩漏國防秘密等罪嫌，要求司法徹查究責。

照片來源：民進黨團

