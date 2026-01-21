國防機密攜出委員會 綠委：42秒監視器死角 黃國昌反擊

台北市 / 綜合報導

立法院「國防外交委員會」在禮拜一的秘密會議中，民眾黨團總召黃國昌一度將文件攜出會議室，今(21)日民進黨立委「陳培瑜、沈伯洋」調閱監視器，還原整個過程，發現在監視死角的時間，大約是42秒，質疑有翻拍機密資料的可能性，對此，黃國昌回擊，資料是自己繳回去的，而看完畫面後，沈伯洋是否要道歉？

跨步走出會議室，手上拿著筆以及沒有封裝的機密文件，民眾黨團總召黃國昌快速離開，立委(民)陳培瑜說：「(黃國昌)他的後面跟著兩個助理，手上都拿著手機，42秒已經足以讓你把手上的資料拍完。」

有沒有外洩可能性？民進黨團調閱監視器畫面，鎖定19日當天逐秒檢視，在上午10點40分05秒，黃國昌將資料攜出國防外交委員會，隨後在21秒處走下樓梯，這時有兩位助理陪同，在過了42秒後，黃國昌走上樓梯，準備折返回會議室，接著等到10點41分20秒時，剛好跟追出的國防部軍官，在門口碰頭並交還資料，從離開到返回大約是1分15秒，而會議室所在地點，「紅樓」三樓的監視器，並沒有辦法拍到樓梯口，民進黨立委沈伯洋親自還原過程。

立委(民)沈伯洋說：「下去了之後大概到這一個位置，監視攝影機就拍不到了。」記者盧怡靜說：「實際看到在國防外交委員會旁，樓梯間轉彎處，我們環顧四方牆角，這裡的確沒有任何的監視器，不過現在雙方針對確切時間秒數各執一詞。」

立委(民)沈伯洋說：「他光是不在攝影機的時間就已經高達42秒，所以呢整個的時間是將近一分半鐘，所以絕對也不是(黃國昌稱)30秒那麼的短暫，但是我說真的也不是秒數的問題啦，一秒兩秒都是違規。」

立院民眾黨團總召黃國昌說：「調完錄影帶了以後，沈伯洋是不是要道歉，東西是不是我自己繳回去的，好像東西我帶走是議事人員追回來，NO。」在監視死角行為認定，以及時序說法陷入分歧。

