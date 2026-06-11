國防沒有空窗期！無人機、無人船預算遭刪歸零 行政院：仍採三選項推動

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

針對立法院對115年度中央政府總預算仍未審議完成，行政院發言人李慧芝發言人2026.6.11在行政院院會後記者會中表示關切，背板並且出現從去年（2025年）8月19日送到立院後，已有287天，時間持續計算中。郭宏章攝



針對軍購特別預算中無人機、無人船項目遭立法院全數刪除，而且執政黨立委推動的無人機產業發展特別條例草案也遭在野黨擋下，外界擔憂防衛作戰用的無人機無法委製跟商購，對此，行政院今天表示，國防沒有空窗期，政府落實國防自主決心不曾改變，相關部會正在研擬規劃中，選項包括納年度預算、追加預算，或另提特別條例。行政院發言人李慧芝也強調，今年度總預算至今已有287天還未審完，而8月底明年度預算就要送進立院，呼籲「不要讓立法院出現2本總預算都沒有審完的歷史紀錄」。

廣告 廣告

在野黨主導的國防特別條例將國內委製的無人機，包括中科院的銳鳶二型無人機等以及無人艇預算全數刪除。圖為2025年台北國際航太暨國防工業展中，中科院的銳鳶二型無人機首度公開，。中科院提供

行政院提出8年規模為新台幣1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，但遭到在野黨阻擋，立法院5月8日三讀通過藍白主導的版本《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》，預算上限僅匡列7800億元，還排除了「商購」（直接商售DCS）及在國內的委製案，因此包括無人載具（包括無人機、水面無人艇）等相關預算遭大幅刪除。對此，行政院發言人李慧芝今天在行政院院會後記者會上回應媒體提問時表示，國防沒有空窗期，政府落實國防自主決心也不曾改變，目前相關部會正在研擬規劃中，選項包括納年度預算、追加預算，或另提特別條例，政府會用這些方式完整建構國防自主無人機載具產業鏈。

行政院院會後記者會2026.6.11由李慧芝發言人主持。郭宏章攝

李慧芝說，無人機發展是國際趨勢，日本防衛大臣小泉進次郎，在社群網站貼文募集無人機計畫，因為他認為無人機發展是一刻都不能夠等待的；可是在台灣，特別預算中21萬架無人機、1300艘無人船預算卻完全刪除。

李慧芝也說，無人機作用其實非常多元，並引述內政部長劉世芳在今天的行政院會中指出，6月8日當天因為大雨失聯的馬太鞍溪工地主任，就是由內政部消防署所配發的無人機在其失蹤18小時後發現，才能平安救出。

國防部陸軍常務次長陳文星中將（中）2026.6.11出席行政院院會後記者會，向出席記者行舉手禮。左為行政院發言人李慧芝，右為經濟部次長何晉滄。郭宏章攝

李慧芝轉述劉世芳補充說，5月底全台各縣市消防機關已配有420架無人機，其中88架是行政院全額補助，作為科技化救災使用；另外，在無人機的專業飛手數量方面，全台灣已經有1200人。

劉世芳於院會中表示，在這次救災經驗後，發現無人機在科技救災可以發揮很大作用，希望民國118年度（2029年）時可達797架，讓全台灣每一個消防分隊都有一組無人機，這是內政部的目標。劉世芳也強調，如果預算充足，也希望消防署可採全額補助方式。

針對立法院對115年度中央政府總預算仍未審議完成，行政院發言人李慧芝發言人2026.6.11在行政院院會後記者會中表示關切，背板並且出現從去年（2025年）8月19日送到立院後，已有287天，時間持續計算中。郭宏章攝

李慧芝接著指出，無人機預算部分，不論是納入年度預算、追加預算或特別條例，都需要預算支持。可是今年度總預算從去年8月19號送到立法院，到今天為止已經過了287天了。記者會背景的大螢幕此時也秀出紅色大字的計時器，顯示預算延宕的時間繼續增加中。

針對立法院對115年度中央政府總預算仍未審議完成，行政院發言人李慧芝發言人2026.6.11在行政院院會後記者會中表示關切，背板並且出現從去年（2025年）8月19日送到立院後，已有287天，時間持續計算中。郭宏章攝

李慧芝強調，行政院馬上要在今年8月底再送入明年度的總預算讓立法院審議，非常希望立法院可以儘速完成今年度總預算審議，讓公務預算可以恢復正軌，「不要讓立法院出現2本總預算都沒有審完的歷史紀錄」李慧芝說。

更多太報報導

重懲毒駕！政院修法 再犯致死可處無期徒刑

總預算延宕286天！ 民進黨：恐導致「同時審兩年度總預算案」荒謬劇

賴總統出席無人機海外商機聯盟會師 經濟部重申「非紅」不變