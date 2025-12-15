國防火藥採購引爭議 王鴻薇：恐成國安破口

國民黨立委王鴻薇今(15)日前於立法院質詢指出，國防部及中科院近期涉及火藥原物料與軍備相關採購案，首度採取由民間廠商進口方式，卻出現資本額極低的公司得標高額國防標案，引發外界對國安風險的高度疑慮。王鴻薇質疑，國防採購涉及高度機敏與國安層級，卻未將廠商資本額、實績與專業能力列為重要門檻，形同「門檻過低」。

王鴻薇指出，多起標案中，部分得標廠商資本額僅數百萬元，甚至僅十萬元，卻能取得數億元國防標案。其中福麥公司資本額約1,900萬元，卻得標近5.9億元，且該公司過去多年並無實際進口紀錄，直到今年承接國防及中科院標案後，才首次出現進口金額，情況相當不尋常，社會難免質疑。

她進一步指出，依工程會相關規定，特殊或巨額採購應審查投標廠商的實績、人力與財力，尤其財力部分，實收資本額原則上不得低於預算金額一定比例；然而國防部卻僅以「合法登記、具國際貿易業項目、具納稅證明」作為主要資格，審查標準明顯偏低。

王鴻薇強調，火藥原物料屬高風險、易爆化學品，牽涉運輸、倉儲與安全管理，若未嚴格把關，恐成為國安破口。她要求國防部全面檢討採購制度，強化廠商資格審查機制，避免以「合法卻不合理」的方式，讓國防機敏標案暴露於潛在滲透風險之中。

