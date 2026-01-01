國防特別條例五度遭擋！陳水扁談當年潛艦採購勸藍白：今天不買、明天買不到

即時中心／梁博超報導

中國解放軍日前突襲宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，然而國防特別條例本週二（30日）第五度在立院程序委員會遭藍白聯手擋下。對此，前總統陳水扁今（1）日以當年的柴電潛艦軍購案為例，奉勸藍白兩黨記取前車之鑑，「今天不買，明天買不到」。

陳水扁上午在臉書粉專「陳水扁新勇哥物語」發文表示，當年柴電潛艦軍購案，國民黨總統李登輝要買，但美國民主黨總統柯林頓不賣；民進黨總統陳水扁要買，美國總統共和黨布希要賣。

「可是，國民黨主席馬英九和親民黨主席宋楚瑜，聯手杯葛反對三大軍購案的通過。」陳水扁提到，2008年後換成國民黨總統馬英九要買，美國民主黨歐巴馬總統卻不賣；2016年民進黨總統蔡英文只好選擇潛艦國造政策。

首艘國造潛艦「海鯤號」經歷7年多的設計、採購和建造後，終於在2023年9月28日舉辦下水典禮。（圖／民視新聞資料照）

同時陳水扁還指出，美國AIT台北辦事處前處長楊甦棣在2009年卸任記者會上透露，國親兩黨的國會領袖告訴他，「不是反對，而是政治就是這樣玩的。」對此，陳水扁奉勸藍白兩黨應記取前車之鑑，「今天不買，明天買不到」。

