國防特別條例付委 6度封殺

在藍白席次優勢下，立法院會9日表決通過封殺新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。圖為朝野立委在議場內各自舉標語、呼口號表達立場。（中央社）

記者王超群∕台北報導

立法院院會九日就「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案進行表決，在藍白兩黨席次優勢下，最終以五十九票比五十票，否決將草案交付委員會審查。此案自去年十二月以來，已第六度遭藍白聯手擋下。

行政院會於去年十一月二十七日通過上述國防特別條例草案，預算規模為新台幣一兆二千五百億元，並送交立法院審議。該案主軸在於強化防衛韌性與不對稱戰力建構，惟藍白立委自十二月二日起，即在程序委員會多次阻擋該案列入院會議程，主張應先處理軍人加薪等相關議題。

立法院程序委員會六日通過藍白立委提案，將議事日程草案送交院會處理。由於院會議程遲未確定，民進黨立法院黨團為促使國防特別條例能於院會處理，黨團幹部於八日晚間即至議場前排隊，九日清晨完成遞案程序。

朝野黨團九日上午進行協商，對是否將草案付委仍未取得共識。立法院長韓國瑜於協商結束後宣布開會，並在國民黨團對民進黨團提案表示異議後，裁示進行表決。最終在表決結果下，國防特別條例草案再度未能進入委員會審查程序。

民進黨團對表決結果表達遺憾，認為攸關國防安全的重要法案長期遭阻，將影響整體防衛規劃推動；藍白黨團則重申，相關預算與政策應回歸整體財政與制度配套一併檢討。