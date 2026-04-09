國防特別條例協商 召委陳冠廷盼國民黨立委出席

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（中央社記者王揚宇台北9日電）立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委陳冠廷今天下午將主持國防特別條例草案的黨團協商。國民黨團先前發函希望延期，陳冠廷今天受訪說，還是希望國民黨立委出席，沒有共識沒關係，但一定要討論，讓程序往前推進。

陳冠廷2日說，委員會原定9日下午協商國防特別條例草案，國民黨立法院黨團突然發函要求延後至15日或16日，民進黨團會持續溝通，爭取如期召開。

陳冠廷上午在立法院接受媒體聯訪表示，先前已配合國民黨延了2次，希望有比較和平的氣氛，讓國防特別條例草案討論順遂，但卻被用奇怪的方式再一次拖延，這當然會讓人連結是否與國民黨主席鄭麗文訪中有直接、或間接關係，令人非常遺憾。

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陳冠廷表示，協商不一定會有共識，但總是要討論，才可以往前進一步。倘若沒有協商結論，未來還會請立法院長韓國瑜召開黨團協商，屆時可以再談，但如果沒有前置過程，等於沒有實質討論，朝野也無法完整闡述，讓民眾知道國防特別條例草案的重要性，更無法讓台灣國防有最好的守護。

陳冠廷認為，每次釋出善意，都被人狠狠地用很冷的方式回應，真的很遺憾。但他還是呼籲國民黨立委今天下午應該出席協商，沒有共識沒關係，但一定要討論，也希望國民黨的中生代、新生代勇敢站出來，不要被黨團總召傅崐萁帶著整個國民黨走向死胡同。現在的癥結點就是傅崐萁。

立法院外交及國防委員會、財政委員會聯席會議3月26日審查行政院、民眾黨及國民黨版的國防特別條例草案，歷經2天討論，包含採購項目名稱、總金額等關鍵條文均未達成共識，當時會議主席陳冠廷裁示，保留送黨團協商。（編輯：萬淑彰）1150409