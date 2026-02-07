國防特別條例卡關引美方關切 蔣萬安：立院要嚴格把關

張文隨機殺人案，台北市政府舉行在台北市府轉運站危安事件實兵演練，台北市長蔣萬安致詞。廖瑞祥攝



在野黨阻擋行政院提出為期8年、總規模新台幣1.25兆元的國防特別條例，引發美方關切。對此，蔣萬安今（2/7）日表示，他支持厚植國防實力，「我們也是民主社會，立法院要實質審查、嚴格把關。」

行政院版國防特別條例日前未能付委審查，改由民眾黨團提出的版本付委，引發美國立法部門關注。國民黨回應指出，黨內支持合理且必要的軍購預算，並呼籲美國在台協會應如實向美國國會轉達不同意見，避免遭民進黨政府單方面說法誤導。

蔣萬安上午出席「2026台北年貨大街後華地走街」活動前，接受媒體訪問時，被問及是否擔憂國民黨相關說法會傷害藍營與美方的關係，以及是否認為民進黨政府應對軍購內容說得更清楚。蔣萬安回應表示，他先前已表達過，支持強化國防能量，但作為民主社會，任何重大預算與政策，立法院立法院仍要實質審查、嚴格把關。

此外，媒體也詢問蔣萬安，是否期待朝野能盡快促成台美關稅協定的簽訂。對此，蔣萬安表示，各界都期待中央政府能就協定內容提出清楚、完整的說明，同時設法降低對產業的衝擊，並確保勞工與中小企業的權益，讓整體經濟與產業發展獲得保障。

