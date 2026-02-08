國防特別條例卡關美議員關切 鄭麗文：軍購預算不能夠代表整個台美關係
為期8年、新台幣1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，遭藍白多次封殺，迄今尚未付委審查。美議員接連關切在野黨阻擋國防特別條例，國民黨主席鄭麗文今天被詢問訪美是否擔心華府冷處理，她回應，不要過度解讀，華府重視台灣戰略價值，軍購預算不能夠代表整個台美關係。
鄭麗文上午到屏東，與參選屏東縣長的立委蘇清泉一起前往中央市場，與民眾打招呼、發春聯，沿途都受到支持者熱情回應。
鄭麗文接受聯訪，媒體詢問「行政院版軍購特別條例在立院仍擱置，主席與台中市長盧秀燕將陸續訪美，會不會擔心遭華府冷處理？」鄭麗文表示，不會，大家多慮了、也不要過度解讀，最近有部分美國國會議員表達關切，華府重視台灣戰略價值，所以一個軍購預算並不能夠代表整個台美關係。
鄭麗文說，問題的癥結點出在賴總統身上，去年一整年大罷免，雞犬不寧、嚴重撕裂，都是因為賴總統在當選之後從未接受朝小野大的國會現況，透過不同政治鬥爭手段杯葛國會，「才會成為史上第一位被國會彈劾的違憲總統。」
至於訪美行程，鄭麗文指出，盧秀燕訪美行程，黨內的駐美代表正在台灣全力協助，關於自己的訪美行程因為重視，已與駐美代表正在積極規畫當中。
媒體詢問，國民黨副主席蕭旭岑說AIT處長「只比科長大一點」。鄭麗文回應，是擔心下情能不能如實上達，也重視每個可以跟美國溝通機會。
另外，有關台中與新竹的初選爭議，鄭麗文表示，國民黨要回歸制度，制度已經開始，現在也已經進入競選過程，遊戲規則不可能在這時改，會按照公告的遊戲規則按部就班走下去。
