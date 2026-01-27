國防特別條例國民黨擬自提版本 牛煦庭：額度時間有差異

民眾黨立法院黨團日前提出國防特別條例黨團版本，將匡列上限從1.25兆元調降至4000億元。國民黨發言人、立委牛煦庭27日透露，國民黨內部也正在研擬自己的版本，基本邏輯會與民眾黨團相似，但在額度與時間設定上會有所差異。

針對國防特別條例，牛煦庭透露，國民黨擬自提版本。（圖／中天新聞）

牛煦庭27日接受廣播節目《千秋萬事》專訪時指出，國民黨團的立場並非反對國防建設，而是基於在野黨的監督角色，不能讓政府隨意開立空白支票。他表示，在野黨從一開始就主張應該要求賴清德總統到國會進行報告，因為涉及是否存在空白授權的問題，以及對長期財政可能產生的排擠效應，這些都是立法院應盡的責任。

廣告 廣告

在野黨團以多數優勢，在立法院程序委員會封殺1.25兆國防特別預算案。（資料照／中天新聞）

針對外界質疑是否受到美國施壓或外力影響，牛煦庭強調，如果因為美國施壓或外力介入就放棄民主的本質是不對的。他認為，如果社會永遠處在「必須親美，所以必須放棄所有價值」的意識形態中相當奇怪，台灣之所以要等距、靈活地遊走在各方之間，不就是因為很在乎民主體制，如果因為這樣的事就放棄民主體制，反而是自相矛盾。

延伸閱讀

台中市長選戰最新民調出爐！贊成國民黨延續執政者逾三成七

川普支持度下滑平第二任期最低點 5成8民眾認為ICE執法過當

高市早苗惹怒大陸民調崩盤 郭正亮：最後獲利的是美韓