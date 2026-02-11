國防特別條例延宕 賴總統：台灣恐跌出優先名單

（中央社記者溫貴香、游凱翔、吳書緯台北11日電）總統賴清德今天表示，國防特別條例遲未通過，除了可能讓台灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，更會讓國際社會質疑台灣守護自己國家的決心。他有責任、更有義務向民眾說明清楚，這些延宕所帶來的急迫與風險。

總統府上午舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，由賴總統說明推動國防特別條例的整體戰略思維與政策方向。副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將、陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將、空軍司令鄭榮豐上將等人陪同出席。

賴總統致詞表示，1月底立法院第11屆第4會期已經結束，行政院提出的國防特別條例草案，歷經2個月的努力，持續遭受阻擋，未能付委審查。他期待立法院新會期開議後，國會運作能夠展開新頁，儘速完成國防特別條例的審議。

賴總統說，國家的防衛不能等、安全不能等，對子弟兵的支持更不能再等。現今國際間已經有高度共識，認為台海的和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的要素。面對中國的軍事威脅持續擴大，印太區域國家都增加國防預算，包括日本、韓國、菲律賓。

總統表示，身為國際社會負責任的一員，台灣致力於維護區域的和平穩定，提升國防預算、維護國家安全，絕對不是挑釁，而是展現自我防衛的決心、為確保世界安全的努力，這樣的方向也受到國際社會的高度支持。

賴總統說，面對日益複雜的區域情況，國軍最迫切的就是能夠及時獲得「先進、精準」的武器裝備，用最先進、最精良的武器裝備，守護台澎金馬、確保民眾的生命財產安全。

賴總統說，國防部以專業規劃，提出為期8年的國防特別預算，從七大類持續強化國軍現代化作戰，以及不對稱作戰的能力，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的建軍精神。

賴總統重申，提升國防支出、加大安全投資，是民主友盟國家的共同趨勢，這也使得美國等主要軍備供應國，當前產能早已經排滿。他要感謝美國政府對台灣的支持，為台灣發出報價單；同時，台灣宣示自我防衛的決心，更獲得美國白宮、參眾議院跨黨派議員的公開支持。

總統也提到，21年前他擔任立委時，美國決定出售8艘潛艦等，強化台灣的防衛力量、穩定台海現狀，但行政院提出的軍購特別預算案，在立法院程序委員會被阻擋69次，最終導致流產。如果當年能夠通過這項軍購案，屬於台灣的8艘潛艦早已經成軍，相信台灣能對區域的和平穩定，提早貢獻更多力量。

總統指出，當外在威脅不斷提升、建軍工作更加迫切時，再次看到阻擋提升國防的場景，台灣絕對不能再重蹈覆轍。（編輯：萬淑彰）1150211