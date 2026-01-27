國防特別條例攻防 民進黨團籲朝野版本都付委審查

民眾黨立法院黨團26日提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，將預算上限從1.25兆元調降至4000億元，且未納入「去紅供應鏈」、「台灣之盾」等項目。民進黨立法院黨團今（27）日召開記者會回應，強調國防部提出的版本才是最完整且最切合台灣需求的版本，呼籲在野黨於本周五最後一次立法院會將朝野版本一併付委審查。

民進黨立院黨團。（圖／中天新聞）

民進黨團27日舉行「軍購關稅缺一不可、朝野攜手國泰民安」記者會。民進黨立委沈伯洋在會中表示，尊重民眾黨團總召黃國昌提案的權利，但最了解軍種需求、與美國談判進度的單位是國防部，因此國防部提出的版本才是最完整的版本，也是最能夠執行的版本，行政院版本應該要一併付委，且必須盡快審查。

立法院至今未審總預算與國防特別條例。（圖／資料照）

民進黨立委范雲指出，若國會速審國防特別條例，將表示台灣願意投入資源、承擔責任、強化不對稱跟韌性戰略，釋放的明確信息就是台灣跨黨派對安全風險有快速決策的能力。范雲強調，若台灣在高度安全風險下，立法院還延宕審查，很容易被外界誤判政策搖擺或內部共識不足，會增高台灣的安全風險。

民進黨團幹事長鍾佳濱呼籲，本會期剩下最後一次立法院會，不論是行政院版、民眾黨團版，甚至是國民黨立法院黨團版本，希望都能付委，下個會期就可以優先審議。

不過，立院程序委員會今天中午召開本會期最後一次會議，在野黨以多數優勢，10票反對，多於民進黨團的8票，將民進黨團提出的議程草案予否決，導致中央政府總預算與國防軍購特別條例第十度卡關，院會具體議程將於本週五決定。

