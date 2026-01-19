國防特別條例機密專報 顧立雄盼儘速付委審查

（中央社記者游凱翔台北19日電）立法院外交及國防委員會今天邀請國防部機密專報新台幣1.25兆元軍購特別條例，國防部長顧立雄指出，盼藉此向朝野立委詳盡說明，希望儘速交付委員會。至於確切採購項目，在條例通過前必須尊重立法院，最後會依實際金額安排。

行政院會去年11月27日通過預算規模1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，數度遭藍白封殺至今無法付委。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長顧立雄針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」進行機密專案報告、並備質詢。

廣告 廣告

顧立雄會前受訪表示，與美方之間的軍購項目在美方進行知會國會程序前，不會對外公開；今天之所以採機密專報，是因為已跟民進黨籍召集委員王定宇商妥，盼藉此次報告向朝野立委詳盡說明，同時希望能夠儘速付委審查，國防部人員在此之前也與各立委辦公室積極溝通。

顧立雄提到，目前條例尚未付委，因此條例通過前要尊重立法院，會依據立法院能給予國防部多少的預算來安排軍購、商購或委託製造。

針對近期有軍人遭中共滲透，顧立雄對此感到痛心，但這些案件90%均為官兵檢舉或保防調查，因此顯示保防教育仍然成功，但會持續精進相關措施，包括涉密查核規範、精準機密標示等作為，都是要讓官兵對於機密資訊有警覺性。（編輯：張良知）1150119