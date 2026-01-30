國防特別條例民眾黨團版付委、政院版遭封殺！李慧芝：沈重

行政院發言人李慧芝沈重表示，這種持續無視國家真正需求的政治操作，勢必延誤國防建軍期程，衝擊聯合作戰的執行。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 有關立法院會今（30）日僅將民眾黨團版的《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》排入委員會審查，卻無視於行政院早在去（2025）年11月27日便送請立法院審議的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，對此，行政院發言人李慧芝沈重表示，這種持續無視國家真正需求的政治操作，勢必延誤國防建軍期程，衝擊聯合作戰的執行。

今天是立法院這個會期最後一次召開院會，處理報告事項時，藍白挾人數優勢通過其提議，將民眾黨團所提《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》付委審查，另封殺行政院所提的8年新台幣1.25兆元的國防特別條例草案。

對此，李慧芝指出，民眾黨團的草案內容，只是複製貼上國防部已公開的資訊、草率切割政院版國防特別條例，缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，且無視國防自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。

李慧芝強調，國防部已多次示警，民眾黨團版本草案只有採購部分裝備，並沒有建立配套措施，可能會使國防部無法執行，甚至衍生嚴重後遺症。

李慧芝重申，政院版國防特別條例，是在台美雙方縝密溝通評估下，由有權進行軍事採購的政府提出來的特別條例，具有整體戰略構想以及建軍規劃，兼顧軍購實務程序並提升台灣國防自主防衛量能，「民眾黨版」完全不具備這些特性，因此，「政院版」必須付委審議，才能真正建立國防所需的戰力。

