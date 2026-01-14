國防特別條例白營喊要自提 徐國勇：奇怪！突然這時候要提？

國防特別條例白營喊要自提 徐國勇：奇怪！為何現在才要提。曾薏蘋攝

民眾黨主席黃國昌今表示，訪美後，繼續反對政院國防特別條例，並將自提版本；民進黨祕書長徐國勇表示，「不能了解他去美國做什麼。如果要談這個，AIT就可以談了。AIT 不是有找他們談嗎？」回來以後突然間說提自己的版本。「奇怪，兩個禮拜前、一個月前也可以提啊，突然間怎麼這個時候要提呢？這只是他的一個說詞」。

徐國勇說，如果黃要支持軍購，要支持國防的預算，他是非常的歡迎，也希望各個政黨都能夠為台灣的安全一起做努力，雖然不知道黃到美國一天，因為共三天，兩天坐飛機、就一天留在美國。然後見了什麼人？做了什麼事他都不講，說是機密、默契，「我也當過立委。當立委沒有那麼偉大啦」。所以有一些是可以講的，要提什麼法案當然可以提，可是為什麼早不提呢？為什麼要六次、七次的在程序委員會把它封殺，連付委、討論的機會都沒有。突然間說要提自己的版本。這倒是比較奇怪一點。

他說，自己當了多年的律師的了解，黃大概提的法案就是這些，也不會超出行政院的範疇。

