國防特別條例藍研擬方向 是否自提將留待下會期討論

（中央社記者王承中台北28日電）民眾黨團提出國防特別條例草案，各界關注國民黨團是否會自提版本。黨內人士今天指出，智庫本就會針對各種法案進行研擬，對於國防特別條例也有研擬各種方向。不具名的國民黨立委表示，黨團內部還未展開討論，是否自提或審查將等到下會期。

為強化自我防衛能力，行政院去年11月通過8年新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，但遭在野立委封殺，迄今尚未付委審查。

廣告 廣告

台灣民眾黨立法院黨團26日提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出6款採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統等，總額上限為4000億元，採1年1期方式編列。

各界也關注國民黨立法院黨團是否自提國防特別條例草案，國民黨立委兼發言人牛煦庭27日指出，黨內有在研擬自己的草案版本，就他的了解，基本邏輯與民眾黨團版本類似，但額度與時間會跟民眾黨團有落差。這本來就是要充分討論，國民黨不反對國防，基於在野黨的角度，也不能讓政府隨便開空白支票。

不具名的國民黨立委今天受訪表示，由於過去沒有在野黨自提攸關對美軍購特別條例草案的案例，因此是否要自提版本，還需經黨團大會討論，目前黨團內部還未展開相關的討論，再加上立法院本會期僅剩最後幾天，因此是否要自提版本及付委審查，都必須等到2月1日後召開的新會期。

黨內人士指出，智庫本來就會針對各種法案進行研擬，對於國防特別條例的部分，智庫也有研擬各種方向，但目前有關於額度、項目等詳細的內容還沒有定案，智庫也在進行各個軍購項目的盤點。因為如果沒有好的說辭跟見解，自提的版本只會淪於被民進黨拿來做文章而已。

黨內人士表示，最了解國軍實際需求的是國防部，而國民黨身為在野黨，對於國防部日前對外公布的軍購項目，智庫正在進行盤點，了解國軍的需求面為何，而哪些項目又是民進黨政府自行過度擴張，而這個部分，國民黨基於在野黨為民眾看緊荷包的職責，就不會同意。

黨內人士表示，目前關鍵在於是否有過度擴張的項目。民進黨政府一直對外表示，2027年前後是關鍵點，如果民進黨政府有辦法能讓美方在這個時間點完成軍購項目的交貨，國民黨也不會反對相關軍購預算，但不能接受到總統賴清德任期結束後，都還沒買完，這就完全沒道理。（編輯：蘇龍麒）1150128