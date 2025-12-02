國防特別條例議程遭藍白封殺 政院：強烈遺憾

（中央社記者賴于榛台北2日電）行政院會日前通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，送立法院審議，但今天議程遭藍白封殺，無法交付相關委員會審查。行政院表示，高度不解且強烈遺憾，立法院以總統賴清德必須接受違憲的「即問即答」方式進行國情報告為由，強行將特別條例暫緩列案。

行政院會日前通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，預計在2026年至2033年，透過投入新台幣1兆2500億元的經費，聚焦「空中重層攔截網、指管與決策輔助、多層次削弱、遠程精準打擊、強化作戰韌性、提升軍備量能、國防帶動經濟效益」7大目標，強化關鍵戰力。

不過，立法院程序委員會今天在藍白立委聯手下，封殺行政院所提「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案」排入12月5日立法院會報告事項議程，無法交付相關委員會審查。

行政院發言人李慧芝下午透過媒體群組表示，立法院要求總統「即問及即答」，已違反憲法權力分立原則，去年憲法法庭所做的113年憲判字第9號也判決相關修法違憲，對於立院又提出違憲要求並阻擋特別條例排案一事，政院感到高度不解與強烈遺憾。

李慧芝說，中國對台灣及印太地區的侵擾與威脅，頻率或規模都日益加劇，區域各國也都因此採取積極行動，全面加速對國防的強化，台灣作為國際社會負責任的成員，除持續與理念相同的國家合作，共同確保區域安全穩定的現狀，更需要提升自主防衛的能力，並全方位打造國防關聯產業。

她表示，賴總統已表示願在合法合憲程序下，前往立院向國人報告特別預算，行政院卓榮泰院長日前也強調，「沒有國哪有家」、「沒有國哪有黨」，希望朝野各政黨懸崖勒馬，以國家、國人為念，拋棄政黨成見，守護國家防衛韌性，將特別條例排進立法院審查程序，行政院也會在國會監督下，依據特別條例編列與執行特別預算。（編輯：翟思嘉）1141202