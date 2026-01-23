國防特別條例遭封殺！傳美國擬擴大施壓在野 賴士葆急喊：我們沒有要擋

記者陳思妤／台北報導

國民黨、民眾黨第8度封殺1.25兆國防特別預算條例，AIT美國在台協會處長谷立言罕見重話表態，「自由不是免費的（freedom is not free），美國不應獨自承擔，美國只能在盟友自力自助下提供協助」，《紐約時報》更指出，美方可能會擴大對在野黨施壓。對此，國民黨立委賴士葆今（23）日急忙澄清說，「我們沒有要擋…完全沒有要擋！」

賴士葆今天受訪時稱，谷立言的講法跟現實有出入，第一島鏈的日本、韓國、台灣都承受相當大防衛能力，重點是台灣防衛能力要怎麼提升，武器量要增加，質也要提升，現在量給了，但質沒有提升。

賴士葆稱，戰機F-16V一架都沒有交，且功能性能不如F-35、F-22，美國也沒有給台灣以色列的鐵穹系統，沒有給台灣更多功能的無人機，美國在衝量，讓台灣的國防裝備量增加，但沒看到質的提升，賴士葆希望谷立言可以回去跟華府說，質的部分要提升。

賴士葆還稱，在野黨不是不審，谷立言應該跟總統賴清德講，不要這麼傲慢，要來國會說明解釋，可以不用一問一答，用同問同答都可以，要來說明1兆多要買什麼。他強調，「我們…沒有要擋喔，完全沒有要擋」，是要一個說明，炮口應該要指向賴清德而不是在野黨。

