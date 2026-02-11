國防特別條例遭阻2個月未付委 賴清德期待立法院新會期速審 191

總統賴清德今（11）日主持記者會表示，立法院會期上個月底已結束，行政院所提出的《國防特別預算條例》草案，歷經兩個月努力，卻持續遭受阻擋，至今未能付委審查，令人遺憾。

賴清德指出，在迎向農曆新年之際，他期待立法院新會期開議後，國會運作能夠展開新頁，儘速完成國防特別預算條例的審議。

賴清德強調，國家的防衛不能等、安全不能等，對子弟兵的支持更不能再等，當前國際社會已有高度共識，認為台海和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的要素。

賴清德說，面對中國軍事威脅持續擴大，印太區域各國均提高國防預算，包括日本今年約1.8兆新台幣、韓國約1.4兆新台幣、菲律賓亦持續增加；台灣也不能例外，政府提出為期8年、總額約1.25兆新台幣的國防特別預算。

賴清德表示，台灣身為國際社會負責任的一員，提升國防預算、維護國家安全，並非挑釁，而是展現自我防衛決心，也是對區域與世界安全的貢獻，這樣的方向也獲得國際社會高度支持。

賴清德指出，國軍弟兄姊妹最迫切需要的是能及時獲得「先進、精準」的武器裝備，以守護台澎金馬與國人生命財產安全。他說，在國防部專業規劃下，國防特別預算將從7大類持續強化國軍現代化與不對稱作戰能力，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的建軍精神。

賴清德提到，民主友盟國家近年皆加大安全投資，使美國等主要軍備供應國產能早已排滿。他感謝美國政府對台灣的支持，為我國發出報價單，也指出台灣展現自我防衛決心，已獲得美國白宮與國會跨黨派議員的公開支持。

賴清德直言，預算遲未通過，除可能讓台灣跌出優先名單、延宕關鍵武器交付，更可能引發國際社會對台灣守護自身安全決心的質疑，身為總統與三軍統帥，他有責任向國人清楚說明這些延宕所帶來的風險與急迫性。

針對外界指稱國防預算延宕，與政府未採納在野黨所提志願役官兵齊頭式加薪方案有關，賴清德嚴正澄清此為錯誤連結，並指出民進黨政府過去10年4度調升軍公教薪資，累計調幅達14%，並完成23項加給調升，僅去年即調整5項加給、每年增加支出138億元，實際上比過去國民黨政府更照顧國軍。

賴清德表示，國軍因任務、地區與單位不同，本就有差異化加給設計，齊頭式加薪不僅有違憲疑慮，也缺乏專業考量，可能影響軍中倫理與領導體系。行政院已提出釋憲，若合憲將以追加預算回補，確保依法、合憲提升軍人福利。

回顧歷史，賴清德提到，21年前美國決定出售潛艦等軍購案，卻因特別預算在立法院程序受阻而最終流產，導致台灣錯失提升防衛能力的時機。他強調，在外在威脅不斷升高的今日，台灣絕不能重蹈覆轍。

賴清德最後再次呼籲，立法院朝野政黨於年後開議後，即刻實質審議並儘速通過《國防特別預算條例》，共同強化國防、守護國家。他強調，和平無價、戰爭沒有贏家，台灣提升國防不是為侵略任何國家，而是為守護日常生活；唯有備戰才能避戰、能戰才能止戰，支持國軍、成為國軍最大後盾，應是全民共識。

