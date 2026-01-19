國防特別條例開機密專報 顧立雄：讓朝野了解採購方向、盼儘速付委

針對1.25兆元的國防特別條例，立法院外交及國防委員會今（19）日邀請國防部長顧立雄進行機密專報。不過在野黨立委質疑此形式不合理、是否有「黑箱」的情況，希望國防部切勿假借「機密會議」規避國會監督。對此，國防部長顧立雄表示，此次專報主要是讓朝野立委了解特別條例內容方向與採購項目，並盼就立委關切的議題做進一步說明。

顧立雄表示，機密專報原本應待條例付委後，由委員會安排進行，但目前條例尚未付委，國防部仍特別請召委王定宇協助安排，盼能在付委前先與朝野進行溝通，因此安排本次機密專報。

顧立雄說，機密專報內容將向委員做較詳細的說明，也希望條例能儘速付委。他指出，國防部先前已請同仁陸續與多位委員溝通，後續若以付委方式進入委員會，委員會可就任何問題提出疑慮，國防部也會依規定辦理，依法不得公開的部分以合乎程序方式報告，可公開的內容則以公開方式說明。

針對在野黨立委質疑秘密會議可能出現黑箱情況，顧立雄強調，今天會議主要是讓朝野立委了解軍購特別條例內容的主要方向，以及採買、採購項目有哪些。國防部方面也重申，軍購特別條例並無黑箱狀況，希望透過機密會議，回應立委關切的議題與問題。

