國防特別條例 在野預告今再擋

國防特別條例日前在立法院程序委員會上演表決大戰，藍白立委以人數優勢，將行政院所提一點二五兆元國防特別條例草案暫緩列案。圖／聯合報系資料照片

攸關一點二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在野黨團已聯手在立法院程序委員會三度封殺，今午將第四度討論。民進黨團喊話盼加速審查，但程序委員會國民黨籍召委翁曉玲預告，在賴政府沒說清楚講明白前，在野不會輕易放行。

七名國民黨立委上周赴陸，有媒體報導稱名為探訪台商，實為對岸官員為確保對台工作「沒有意外」。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱昨質疑，如果他們沒有接受任何指示，那就看今天程序委員會的表現，是否放行「赴中報備」修法及軍購特別條例？

翁曉玲昨駁斥相關報導，並表示，賴清德總統要花一點二五兆元天價跟美國買軍武，難道不該向立法院詳細報告？如今民進黨抹黑國民黨立委廈門行程，刻意跟國防預算連結，在民進黨政府向國人說清楚講明白前，國民黨仍將在程序委員會擋下特別條例草案，不會輕易放行。

國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥表示，基本上繼續封殺，絕對不是不支持國防，而是目前只知道美國軍售約三千五百億元，該經費還不包括後續維修系統、調整設備等經費，政府應該說清楚講明白。

國民黨立委馬文君也質疑，扣除三千五百億元，其他九千億元要買什麼？如果實際上沒有到這金額，根本不用一次匡列那麼高經費來編列，更何況前面購買的武器都還沒來。

民眾黨團副總召張啓楷說，民眾黨立場非常清楚，支持合理提高國防預算，但先請賴總統來國情報告，包括多項軍購前帳未清、「二○二七年中國武統說」等問題，而且必須如期買到合適的武器。

民進黨團書記長陳培瑜說，國民黨立委數度阻擋國防預算、國安法案及行政院版財政收支劃分法修正草案，其中攸關立委赴中報備的兩岸人民關係條例，民進黨立委沈伯洋等人提案已被阻擋七百五十一次，「如果真的問心無愧，就盡速通過赴中報備法案及國防採購條例」。

