國防特別條例、政院版財劃法遭擋 吳思瑤批：藍白立委尸位素餐

民進黨立委吳思瑤批，「民生、國安全都擋，不審法案那延會要幹嘛？」。（圖／黃鵬杰攝）

立法院今（2）日再開程序委員會，院版財劃法以及1.25兆《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》皆在藍白表決人數優勢下暫緩列案。對此，民進黨立委吳思瑤痛批，藍白立委尸位素餐，不想討論法案是你家的事，民進黨團認真負責，想討論法案也不行？「民生、國安全都擋，不審法案，那延會要幹嘛？」。

針對民進黨所提出的法案再度遭藍白封殺，吳思瑤在臉書發文直言，「有夠火大」，「總統國防特別條例被擋、政院版財劃法被擋第2次、國安法案被擋722次」，執政黨議案連列案都被擋，法案連掛號都不給。

廣告 廣告

吳思瑤質疑，「是要卑劣到什麼程度？」，藍白法案要過就過，連討論都懶，執政黨法案要擋就擋，連討論都不給。

吳思瑤指出，藍白立委尸位素餐，不想討論法案是你家的事，民進黨團認真負責，想討論法案也不行？「民生、國安全都擋，不審法案，那延會要幹嘛？」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「創業天才」被爆擅改公司密碼侵占200萬 躲女廁被逮稱：男廁客滿了

好奇病逝父「生前做什麼」 33歲男辭職返鄉！考上森管員榜首哽咽了

醫生尪幫閨密看病 曝她「身體1跡象」妻驚覺有古怪！一查帳戶心碎了