國防特別條例10度過不了程委會 民進黨轟藍白向國際傳遞錯誤訊號 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

國民黨與民眾黨今（27）日第10度聯手在程序委員會挾人數優勢，封殺行政院所提1.25兆元「國防特別條例」等草案排入30日的立法院會報告事項議程。對此，民進黨發言人韓瑩表示，今日上午媒體才揭露，中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條件，讓國民黨取得下週赴北京交流的「進京門票」，未料中午藍白隨即以實際行動再度攔阻防衛預算，時序與動作高度吻合，無疑坐實外界質疑藍白配合中共演出的憂慮。

廣告 廣告

韓瑩指出，國民黨為促成所謂「鄭習會」動作頻頻，上午傳出中共開出阻擋軍購、國安法案等條件作為交換後，在野黨隨即於程序委員會精準封殺國防預算，形同以台灣人民的安全作為政治交易籌碼，換取對岸政治紅利，令人不齒。她直言，擋完總預算、削弱國防實力之後，難道下一步連攸關經濟命脈的台美關稅協議，也要一併犧牲？

韓瑩強調，國防特別預算若持續遭阻，不僅將迫使對美軍購程序重新來過，延宕武器交付時程，更可能使台灣防衛門戶洞開。她也警告，若好不容易談定的台美關稅協議，因政黨杯葛而受阻，恐步上南韓後塵，關稅從15%暴增至25%，對產業與經濟造成重大衝擊，無論軍購、關稅或中央總預算，都不該淪為政黨鬥爭工具。

韓瑩表示，1.25兆元的國防特別條例是強化台灣防禦能力的關鍵基石，執政黨已展現最大誠意，包括總統賴清德願在合憲前提下赴立法院說明，國防部也多次配合召開秘密會議，釋疑解惑。然而，藍白嘴上宣稱支持國防，行動上卻一再以錯假訊息抹黑，甚至發生攜出機密文件、提出窒礙難行版本等爭議，向國際社會傳遞錯誤訊號。

照片來源：民進黨

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

韓國實境秀落腳屏東周春米探班 金鐘國吃播連喊好吃

中午來開匯／新北藍白合未明、誓言組議會黨團 陳世軒：黃國昌要讓國民黨在新北感到威脅

【文章轉載請註明出處】