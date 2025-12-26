國防特別條例4度遭封殺 「雙軍種副司令」季連成向藍白喊話
〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白立委日前第4度封殺8年1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，具有「雙軍種副司令」資格的退役中將、行政院政委季連成接受本報專訪時表示，國家安全沒有意識形態，也不應有藍白問題，而國家遭受威脅是全民責任，不只是軍人責任。
季連成指出，「軍事採購不是今天拿100元，就可買到100元的東西」，是要經過準備；每年政府公務預算、國防預算是有限的，採購要預作準備，而國防特別條例與特別預算，是要讓政府前幾年所規劃的準備，可以付諸成真。
季連成強調，我們國家處境艱難，不是想要買武器就可以買得到，「全世界大概只有一個國家能賣給我們」，不像別的國家隨時可以買到。台灣軍購上面臨很多問題，這些問題一定是經過雙方默契，「他願意賣，我們也有準備買，這樣才能夠放到計劃」。
季連成說，國防部採購軍備，要有戰略構想，「要怎麼打、要買什麼武器，要先有打的想法，才編列採購什麼樣武器裝備」。以前國軍是「有什麼、打什麼，有什麼裝備，就打什麼仗」，可是現在不能這樣做，因為軍事的變化太快了，中共現代化兵力是難以想像。
季連成指出，如果我們還是用「有什麼、打什麼」，來面對中共軍事威脅，這是沒有辦法的，「應該是要打什麼樣戰爭、打什麼樣的仗，要買什麼樣的武器」，所以我們買的任何武器，都來自於全程戰略構想。
季連成表示，總統所講要建構「台灣之盾」，「難道台灣不需要建立防空網來保護自己安全」？而且防空安全網，從低空、中空到高空，是綿密的成形，不是說買一項武器，就可以負責全部，「一個高空防空飛彈去打低空目標，不是很浪費嗎」？
季連成強調，「敵人用無人機的時候，我們有摧毀無人機的武器系統；敵人用火箭彈的時候，我們有摧毀敵人的火箭彈的武器系統；用長程導彈，我們有摧毀它的武器系統，這就是矛與盾」。
更多自由時報報導
自由爆新聞》國際覺醒「必須挺台灣」！賴清德批「犧牲人民利益」怒轟藍白
藍委赴中「領旨」後… 政院今將拍板立委赴中須經許可
憲法法庭復活！停砍年改法案 今日副署公告但不執行
劉泰英驚爆：中華開發被「台灣之子」以3億美元賣掉 佣金遭黑吃黑？
其他人也在看
白營再失1將！陳諭韋「宣布退出民眾黨」痛訴原因 黨部證實了
民眾黨近來風波不斷，前主席柯文哲因涉入「京華城案」而頻繁出入法院；現任黨主席黃國昌也因「狗仔隊風波」捲入爭議，面臨司法訴訟。沒想到今（25）日再度傳出消息，在台中市北屯區原本有意代表白營參選市議員的陳諭韋，已經正式辦理退黨，並提交聲明書！三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 141
害怕打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 19 小時前 ・ 85
抓包賴清德自創憲法 葛如鈞：總統你還好嗎
[NOWnews今日新聞]總統賴清德不滿立院迄今未審總預算，25日重砲痛批藍白，並說《憲法》明文規定，立法院對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢。不過事實上，《憲法》並無相關規定。國民黨立委葛...今日新聞NOWNEWS ・ 30 分鐘前 ・ 13
鏡觀／連大法官說了都不算的憲政體制
也許你不知道，截至上週五為止，我們國家的憲法法庭已經有超過300多天無法運作了。藍白把持的立法院於去年底聯手修改了《憲法訴訟法》，提高了憲法法庭評議人數的門檻。原有大法官中有七名任期屆滿卸任，過去這段時間，賴清德總統曾經2度提名大法官人選，不過，全數遭立法院封殺。簡單的說，舊的退了，新的補不進來，大法官人數不夠，無法成會。三權分立的民主憲政就這樣缺了一隻腳。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 402
影/王義川率「立院八家將」大鬧立院！謝寒冰狠酸：出來給人笑的
民進黨立委王義川在23日立法院程序委員會中，帶領八名綠委上台，這一行為引發了藍綠雙方的激烈口角。藍委羅智強質疑民進黨是否害怕發言，而媒體人謝寒冰則認為，綠營不應該只會指責在野黨不敢倒閣，自己完全有能力提出倒閣提案，但卻選擇不這麼做，總統賴清德也沒種辭職大家重選，只是在鬧笑話。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 112
民進黨2026派誰對決高虹安？學者預言「空降人選」：關鍵在這2人
新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案停職，高院於16日二審宣判出現大逆轉，撤銷貪污罪，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。高虹安也在18日復職重返新竹市府上班，目前看來2026競選連任，志在必得，外界關注民進黨會派誰出戰？對此，銘傳大學廣電系主任杜聖聰在廣播節目《POP大國民》分析，民進黨的2026新竹市長人選很大可能是空降，而最終會是誰出戰，這2人的......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 59
藍營竹縣接班人之爭擦出火花！徐欣瑩參選聲明引地方反彈 楊文科說重話「板蕩識忠臣、時窮節乃見」
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導新竹縣長期是藍營優勢選區，現任縣長楊文科連任屆滿，藍營角逐者眾，副縣長陳見賢、現任立委林思銘、徐欣瑩都先後表態爭取...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
「我會跟他拚到底」吳怡萱直指鍾小平 黃暐瀚斷言白營2小雞會
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導民眾黨備戰2026年台北市議員選舉，前副秘書長許甫與前發言人吳怡萱日前辭去黨職，正式投入地方選戰。兩人今（25）日接受媒...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 10
阿斯夫拉贏宏國大選！曾讚台灣邦交好百倍
[NOWnews今日新聞]台灣前友邦宏都拉斯上月底舉行大選，在開票過程僵持數週後，宏都拉斯選舉委員會（CNE）當地時間週三宣布，由保守派「國家黨」候選人阿斯夫拉（NasryAsfura）勝選，另外2位...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 26
童子瑋出戰基隆市長！吳子嘉一句話斷言結局
[NOWnews今日新聞]民進黨昨（24）日召開選對會，經一番討論後取得共識，下午由發言人吳崢宣布，徵召民進黨立委陳素月出戰彰化，以及基隆市議長童子瑋參選2026基隆市長，預計在31日加開中執會，並召...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 8
蘇貞昌12年前怒噴一句！網酸爆：跨時空打臉
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，加上憲法法庭在僅有5名大法官出席、未達法定評議門檻的情況下，仍宣告《憲訴法》修法違憲，引發外界對憲政運作的高度質疑，相關爭議持續...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 11
民進黨選對會徵召陳素月選彰化縣長 邱建富醞釀「走自己的路」
民進黨布局2026地方大選，選舉對策委員會今（24日）拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，將提報中執會完成提名程序。爭取提名的前彰化市長邱建富日前放話不惜脫黨參選，並質疑民調結果不尋常，今受訪透露已寄出申請複查民調信函，看黨中央如何處理，若有清楚答案會理性面對，「但如果一意孤行，當然我們會走自己的路」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 4
轟藍白用各種理由擋總預算案 賴清德動怒：有什麼資格跟人家談憲政？
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導115年度中央政府總預算案持續卡關，至今在立法院仍未付委審查。總統賴清德今（25）日喊話立法院儘速排審，同時罕見公開痛批...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 49
盧秀燕不忍了！重話指賴清德「國政擺爛」
向來專注市政的台中市長盧秀燕，近日接受專訪時罕見直言賴政府「國政擺爛」。她強調，總統應展現高度與能力解決兩院紛爭、化解憲政危機，若不能團結國人解決國內紛爭，不安內要如何攘外？盧秀燕更憂心表示，國家因政治紛爭停滯不前，民生、經濟、環保、教育文化等攸關人民生活的議題都被忽略。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 53
總預算卡關近3,000億元 主計長陳淑姿：12萬新生兒補助恐受影響
總預算卡關近3,000億元將影響民生與國家計畫，行政院主計長陳淑姿於今（24）日財委會指出，其中包括生育補助、AI投資及災害預備金，若遲未核准，恐衝擊12萬名新生兒及未來科技發展。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 9
停砍年改法案 政院定調「副署不執行」將聲請釋憲
立法院三讀通過停砍年改法案，府院今（26日）將正式拍板定案。據了解，在憲法法庭19日宣布「憲法訴訟法修正案」違憲失效，讓憲法法庭得以重啟後，針對停砍年改法案，行政院將「副署後暫不執行」，並聲請釋憲。鏡新聞 ・ 46 分鐘前 ・ 6
高雄起風了！柯志恩「勝利路」啟動選戰 宣示明年入主高市府
藍委柯志恩昨日正式獲黨中央徵召，代表國民黨參選2026高雄市長，今日上午在鳳山區勝利路舉辦活動，象徵明年12月25日勝選入主高雄市政府。柯志恩笑言「3年前參選每個人都以為我是炮灰，沒想到留下1個殘骸」，她會繼續深耕高雄，期盼明年此時此刻贏得勝利。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2
北韓試射長程防空飛彈！金正恩視察核動力潛艦計畫
《朝中社》表示，此次試射的目的是評估這個擁有核武國家在研發新型高空飛彈方面的戰略技術能力，飛彈成功在距離約200公里外摧毀空中目標。《朝中社》同時指出，金正恩也視察了正在建造1艘排水量約8,700噸、能夠發射地對空飛彈之核動力潛艦的造船廠，但報導並未說明視察的確切...CTWANT ・ 1 天前 ・ 11
彈劾總統？吳靜怡：黃國昌人生只剩下寄情賴清德，可悲！
行政院長卓榮泰不副署財劃法，在野黨宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序。民眾黨主席黃國昌說，26日會提出整個彈劾程序草案，並邀賴總統以被彈劾人身分列席說明；另規劃在全國舉辦公聽會後，才正式進入投票表決程序。政治評論員吳靜怡表示，黃國昌人生卻只剩下寄情賴清德，可悲！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
邊境衝突影響 吳哥古蹟遊客銳減、業者生意慘淡
（中央社柬埔寨暹粒24日綜合外電報導）受柬泰邊境衝突影響，歷史悠久的著名觀光勝地吳哥古蹟遊客驟減，園區內顯得異常冷清，業者生意慘淡。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話