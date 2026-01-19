國防特別預算上看1.25兆元 無人機、無人艇大採購可望帶動產業受惠

立法院外交及國防委員會今（19）日就1.25兆元國防特別預算召開機密會議，國防部揭示無人載具與反制系統的大規模採購規畫，相關廠商可望成為最大受益者。

在無人載具方面，國防部擬採購反甲型無人機飛彈系統ALTIUS-700M共1,554架、ALTIUS-600ISR共478架，並大量籌購濱海監偵型、濱海攻擊型（沉浸、投彈、自殺式）等各型無人機逾20萬架，以及無人艇超過1,000艘，同時配置各類無人機反制系統，全面強化不對稱戰力。

國防部表示，因應迫切敵情，總統賴清德於2025年11月26日提出「強化國防戰力、全方位打造國防關聯產業」行動方案，國防部依此規畫「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例，預計2026年至2033年投入最高1.25兆元，籌購精準火砲等七大類裝備，涵蓋對美軍購、與美合作研發及國造項目，其中無人載具將成為重點投資方向。

