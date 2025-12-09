國防特別預算二度遭藍白封殺！付委審查卡關 行政院回應了

總統賴清德表態願赴立法院報告國防特別預算，但藍白黨團堅持以「即問即答」形式進行，朝野協商至今仍卡關。（圖／方萬民攝）

立法院程序委員會今（9）日在藍白立委聯手下，再度否決行政院版本《財政收支劃分法》及總額1兆2500億元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》排入12日院會報告事項議程。對此，行政院發言人李慧芝表示遺憾，強調面對中共對台及印太的襲擾愈發頻繁，為維護區域穩定，台灣必須加強自主防衛能力。

總統賴清德提出的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，規劃以八年期提升七項戰備升級目標，以強化不對稱作戰能力，因應中共軍事威脅。行政院將法案送抵立法院後，首先須先經程序委員會決定是否排入議程。上週藍白立委已決議暫緩，期間賴清德則表態願赴立法院說明預算內容。但因朝野在報告形式上仍無共識，藍白今日再度否決排案，導致法案無法進入院會報告議程。

行政院發言人李慧芝表示，中共灰色襲擾升高，國防特別預算應儘速審議，以強化台灣自主防衛能力。（圖／報系資料庫）

對此，李慧芝表示，中國對台及印太地區的灰色地帶襲擾日益頻繁且強度升高。台灣作為負責任的區域及國際成員，除持續與理念相近國家合作維持區域穩定外，也必須全面強化自主防衛能力並推動國防相關產業發展。

《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案二度遭藍白立委封殺，未能排入院會報告事項議程，無法交付委員會審查。（圖／周志龍攝）

她強調，為提升國家基本戰力、維護主權與安全，立法院應儘速審議《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，並讓中央政府總預算案儘速付委、理性審查，以推動AI新十大建設、系統性治水等重要計畫，確保國家持續發展、人民獲得照顧。

