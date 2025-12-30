國防特別預算再被封殺！行政院：中國正進行挑釁軍演，立院更應團結一致

記者盧素梅／台北報導

立法院程序委員會今（30）日開會討論明年1月2日議程，在藍白立委掌握人數優勢下，包含1.25兆預算的國防特別條例、年度總預算等，皆以10比8票數被暫緩列案，這也是國防特別預算第5度在程序委員會遭封殺。對此，行政院發言人李慧芝再次強調，和平靠實力，尤其中國正在進行非理性挑釁軍演，立法院更應該團結一致、不分黨派支持國家強化整體戰力、提升國防關鍵實力，讓軍工產業成為另一座護國神山。

立法院程序委員會今日仍未將行政院所提院版《財政收支劃分法》、《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》以及國安法案包括《台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案》、《社會秩序維護法部分條文修正草案》等法案排入委員會審查。

李慧芝再次強調，和平靠實力，尤其中國正在進行非理性挑釁軍演，立法院更應該團結一致、不分黨派支持國家強化整體戰力、提升國防關鍵實力，讓軍工產業成為另一座護國神山。

李慧芝表示，立法院不僅未將國防特別條例排入委員會，至今也未審查明年度中央政府總預算，將影響明年度國防部高達752億的後備戰力提升、部隊戰演訓任務、建軍備戰以及人才培育訓練等工作。

李慧芝並表示，此外政院所提能夠阻止滲透吸收、強化國家安全、杜絕裡應外合的國安法案，以及真正協助地方提升自治、維護國家財政永續的院版財劃法，都被立法院在野黨再度以表決的方式阻擋，再度怠行職務、持續忽視國家及國人的利益，政院對此感到非常遺憾。

