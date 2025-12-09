國防特別預算再遭封殺 民進黨批國民黨：以實際行動替鄭習會鋪路

立法院程序委員會再度封殺國防特別預算以及政院版財劃法。（圖片來源／立法院提供）

針對行政院提出8年1.25兆國防特別預算以及政院版財劃法，立法院程序委員會本（9）日召開會議，經民眾黨立委劉書彬提議及藍白立委聯手表決，最終以10票對9票，再度完成封殺。

適逢日前政壇傳出國民黨以阻擋國防預算跟中共交換「鄭習會」，儘管其聲明否認，但如今確實用行動封殺國防特別預算，民進黨對此表示：「雖然鄭麗文嘴上否認，卻透過黨團以實際行動替鄭習會鋪路。」

民眾黨劉書彬提案封殺

立法院程序委員會本日召開會議，討論本週議事日程，針對行政院所提8年1.25兆國防特別預算以及政院版財劃法，民眾黨立委劉書彬提議暫緩列案，但她卻未在發言階段多加說明背後原委。

民進黨立委范雲則是在發言階段反擊道，在野黨之所以一直擋行政院版本的財劃法，沒有什麼其他的理由，就是只想搶錢、弱化中央、弱化國家，完全不到委員會中認真討論。

翁曉玲最後出手，10比9完成封殺

范雲也說，對於行政院提出來的國防特別預算，在野黨在外面有各式各樣的反對理由，但都只是在外面說，如果真的有意見，為什麼不到委員會中專業討論？

范雲詳加說明之後，到了表決階段，藍白仍聯手贊成劉書彬提案，起先9比9平手，程序委員會召委暨本次會議主席翁曉玲見狀遂加入表決，贊成劉書彬提案封殺財劃法及國防特別預算案，最終以10比9完成封殺。

民進黨：國民黨以實際行動替鄭習會鋪路

對於在野黨再度封殺國防特別預算，民進黨發言人韓瑩痛批，北京要求鄭麗文提供的「三張門票」其中之一，就是阻擋國安法案，雖然鄭麗文嘴上否認，卻透過黨團實際行動替鄭習會鋪路。

韓瑩指出，在中國的擴張威脅步步進逼之際，藍白卻一再選擇聯手阻擋國防特別預算，讓人不禁懷疑鄭麗文是否真的是為了跟習近平會面，急著把條件逐項完成。藍白以各種藉口惡意杯葛，不讓預算進入一讀，這不是監督，而是照著中國的路線走，阻撓台灣提升防衛能力。

韓瑩質疑，難道對國民黨而言，賣台可以、保台不行嗎？藍白打著監督的旗號，卻持續顛倒是非、誤導社會。從金額規模到交貨機制，都以錯誤訊息混淆視聽，根本是在掩飾自身的政治投誠。韓瑩呼籲，面對威權擴張，台灣需要的是堅定守護國家安全，而不是在國內呼應中國的在地協力者。

藍白還封殺韓國瑜朝野協商

民進黨團本日除了報告事項提出審議國防特別預算以及政院版財劃法之外，也提出建請立法院長韓國瑜針對程序委員會阻擋議案一事召開協商。

不過，因藍白最終表決封殺民進黨團的議程提案，並通過藍白提案，故程序委員會不再處理後續提案，因此民進黨團所提出的議程提案，包括建請韓國瑜朝野協商，也都一併遭到封殺。

(原始連結)





