國防特別預算再遭程序委員會封殺 藍綠激烈交鋒

立法院程序委員會30日審議相關議案，民進黨團主張盡速處理1.25兆元國防特別預算，不過藍白聯手，國防預算與總預算再度遭暫緩列案，未能付委審查，而且再度引發朝野激烈交鋒。

民進黨立委沈伯洋指出，藍白並非單純對預算內容有意見，而是連最基本的程序都不讓案件進入審查。沈伯洋表示，程序委員會僅負責法案掛號，並非實質審查場域，案件一旦掛號，就應送交相關委員會討論，但藍白卻連國防外交委員會都不讓案子進去，形同「連討論都不討論」。

沈伯洋進一步說明，任何國防特別預算，都必須先通過特別條例，沒有條例就無從審查預算內容，條例本身字數本就不多，真正該被檢視的是後續預算項目與金額是否合理。他直言，將總統是否赴立法院報告與法案審查掛勾，與程序完全無關，否則未來只要對法案不滿，就可以要求總統不報告就不審案，將嚴重破壞制度運作。

沈伯洋也提到，總統賴清德已表達願意赴立法院進行國情報告，但形式仍須符合憲法法庭相關規範，不可能即問即答，藍白不應藉此作為阻擋審查的理由。

國民黨立院黨團書記長羅智強則強烈反擊，直指真正喪權辱國的是民進黨與賴清德政府。羅智強指出，中共軍機、軍艦在民進黨執政期間，多次越過海峽中線，甚至連24海里臨界區都無法守住，這次軍演更是以臨海基線為起算，對台灣構成直接威脅。

羅智強反問，國民黨執政時期，是否曾出現軍機軍艦越過中線的情況？他強調，國民黨反對中共軍演，但反對必須有效，民進黨執政下的抗議與譴責，卻無法阻止軍事行動，只淪為政治表演。

羅智強表示，國民黨一貫立場是同時投資戰備、也投資和平，國防預算若要編列，總統就應依承諾來立法院進行報告與諮詢，取得正當性。他質疑，賴清德上任後一再透過制度操作擴張權力，背離先前承諾，直言「人而無信，不知其可也」，總統若失信於民，只會讓台灣更加脆弱。

程序委員會當日由民進黨立委沈發惠主持，但在人數不敵藍白情況下，最終表決以8比10落敗，通過國民黨提案，國防預算與總預算暫緩列案，朝野對國防與憲政運作的歧見持續升高。

